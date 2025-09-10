Z początkiem września program "Milionerzy" powrócił na antenę - tym razem jednak nie w TVN, a w Polsacie. To spora zmiana, zwłaszcza że Hubert Urbański, twarz tego formatu od lat, był silnie kojarzony właśnie z TVN. Przenosiny wywołały mieszane emocje. Po premierowym odcinku internet zalała fala krytyki - widzowie narzekali na zmiany, nową oprawę i ogólny klimat programu. Ale wygląda na to, że z każdym kolejnym odcinkiem atmosfera się poprawia, a widzowie stopniowo oswajają się z nową wersją. W najnowszym odcinku nie zabrakło emocji i trudnych pytań. W pewnym momencie rady nie dała sobie nawet... publiczność.

"Milionerzy". Na tym pytaniu poległa nawet publiczność. Jak zagłosowała?

10 września w premierowym odcinku "Milionerów" pojawił się Krzysztof Bugajski - przedstawiciel medyczny i pasjonat tatuaży. Choć z serią pytań radził sobie bez większych trudności, w końcu trafił na takie, które przysporzyło mu problemów. Stawką było dziesięć tysięcy złotych. Pytanie brzmiało: "W zielonym bugatti najłatwiej zobaczyć:", a wśród odpowiedzi znalazły się:

A: Tamarę Łempicką

B: Olgę Boznańską

C: Fridę Kahlo

D: Berthę Benz

Gracz postanowił skorzystać z koła ratunkowego i poprosił zgromadzoną w studiu publiczność o pomoc. Jednak zamiast konkretnej podpowiedzi, otrzymał wysoce niejednoznaczny rozkład głosów:

A: 21 proc.

B: 22 proc.

C: 25 proc.

D: 32 proc.

"Milionerzy". Poprawną odpowiedź wskazało najmniej widzów. Gracz musiał podjąć decyzję

Różnice w głosach publiczności były minimalne. Zdezorientowany tak niejednoznacznym wynikiem Krzysztof nie zdecydował się zaufać widowni i sięgnął po kolejne koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Ten, choć nie był całkowicie pewny, z około 80-procentowym przekonaniem wskazał odpowiedź A: Tamara Łempicka. Uczestnik postanowił zaufać intuicji swojego znajomego i zaznaczył właśnie tę opcję. Jak się okazało - słusznie. Poprawną odpowiedzią była Tamara Łempicka, mimo że to właśnie ona uzyskała najmniej głosów wśród publiczności.