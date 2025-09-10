10 września w kinie Helios Blue City odbyła się premiera filmu "Teściowie 3" w reżyserii Kuby Michalczuka. W trzeciej części komediowego hitu ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Na wydarzeniu pojawiła się cała obsada filmu, m.in. Adam Woronowicz, Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska i Izabela Kuna. Najwięcej uwagi przyciągnęły stylizacje aktorek.

Izabela Kuna w nieoczywistym wydaniu. Maja Ostaszewska w dopasowanej sukience

Izabela Kuna postawiła na nowoczesną elegancję w czerni. Miała na sobie efektowny top bez rękawów z asymetrycznym wykończeniem, który podkreślił jej linię ramion. Aktorka zestawiła go z szerokimi, eleganckimi spodniami w tym samym kolorze, tworząc minimalistyczny, ale wyrafinowany look. Stylizację uzupełniła klasycznymi, czarnymi szpilkami i małą torebką, z którą nie rozstawała się na krok. W nieco inną stronę poszła jej koleżanka z planu, Maja Ostaszewska. Gwiazda "Teściów" zdecydowała się na długą, ciemnoszarą suknię o prostym kroju bez ramion. Kreacja miała głęboko wycięte boki, odsłonięte plecy i dopasowaną górę. Ostaszewska uzupełniła całość minimalistycznymi dodatkami - stylową bransoletką i pierścionkiem. Rozpuszczone, lekko zakręcone włosy dodały stylizacji lekkości. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Adam Woronowicz i Marcin Dorociński w podobnych stylizacjach

Adam Woronowicz raczej unika hucznych premier i publicznych wyjść. Tym razem jednak zrobił wyjątek. Aktor na wydarzeniu pojawił się w eleganckim, granatowym garniturze. Pod spód założył czarną koszulę. Zrezygnował z krawata i rozpiął dwa górne guziki, dodając tym samym całej stylizacji nieco więcej luzu. Tym samym tropem poszedł Marcin Dorociński. Aktor, podobnie jak jego kolega z planu, postawił na elegancki garnitur w tym samym kolorze. Jedyną różnicą był odcień koszuli. Dorociński i tutaj zdecydował się na granat. Uwagę przyciąga jego fryzura. Zazwyczaj aktor pokazuje się w klasycznym zaczesie. Tym razem ułożył je w dosyć nonszalancki sposób, tworząc wrażenie kontrolowanego nieładu.