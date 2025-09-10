Powrót na stronę główną
Zrobiły furorę na premierze. Kuna w asymetrycznym topie. Ostaszewska z odważnymi wycięciami
Premiera filmu "Teściowe 3" przyciągnęła do warszawskiego kina Helios prawdziwe tłumy. Nie mogło zabraknąć także obsady. Kto zachwycił na czerwonym dywanie?
Maja Ostaszewska, Izabela Kuna
Fot. KAPiF.pl

10 września w kinie Helios Blue City odbyła się premiera filmu "Teściowie 3" w reżyserii Kuby Michalczuka. W trzeciej części komediowego hitu ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny.  Na wydarzeniu pojawiła się cała obsada filmu, m.in. Adam Woronowicz, Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska i Izabela Kuna. Najwięcej uwagi przyciągnęły stylizacje aktorek. 

Izabela Kuna w nieoczywistym wydaniu. Maja Ostaszewska w dopasowanej sukience 

Izabela Kuna postawiła na nowoczesną elegancję w czerni. Miała na sobie efektowny top bez rękawów z asymetrycznym wykończeniem, który podkreślił jej linię ramion. Aktorka zestawiła go z szerokimi, eleganckimi spodniami w tym samym kolorze, tworząc minimalistyczny, ale wyrafinowany look. Stylizację uzupełniła klasycznymi, czarnymi szpilkami i małą torebką, z którą nie rozstawała się na krok. W nieco inną stronę poszła jej koleżanka z planu, Maja Ostaszewska. Gwiazda "Teściów" zdecydowała się na długą, ciemnoszarą suknię o prostym kroju bez ramion. Kreacja miała głęboko wycięte boki, odsłonięte plecy i dopasowaną górę. Ostaszewska uzupełniła całość minimalistycznymi dodatkami - stylową bransoletką i pierścionkiem. Rozpuszczone, lekko zakręcone włosy dodały stylizacji lekkości. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. 

Adam Woronowicz i Marcin Dorociński w podobnych stylizacjach 

Adam Woronowicz raczej unika hucznych premier i publicznych wyjść. Tym razem jednak zrobił wyjątek. Aktor na wydarzeniu pojawił się w eleganckim, granatowym garniturze. Pod spód założył czarną koszulę. Zrezygnował z krawata i rozpiął dwa górne guziki, dodając tym samym całej stylizacji nieco więcej luzu. Tym samym tropem poszedł Marcin Dorociński. Aktor, podobnie jak jego kolega z planu, postawił na elegancki garnitur w tym samym kolorze. Jedyną różnicą był odcień koszuli. Dorociński i tutaj zdecydował się na granat. Uwagę przyciąga jego fryzura. Zazwyczaj aktor pokazuje się w klasycznym zaczesie. Tym razem ułożył je w dosyć nonszalancki sposób, tworząc wrażenie kontrolowanego nieładu. 

