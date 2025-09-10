"Milionerzy" powrócili po przerwie, tym razem na antenę Polsatu. Nowa edycja od początku wzbudza mnóstwo emocji. Niedawno w sieci internautów oburzyło źle sformułowane pytanie o... procenty. Zaskoczona była również sama uczestniczka. - Pytanie jest nieprawidłowo sformułowane, ponieważ pytanie jest na procenty, a w odpowiedzi mamy ułamki dziesiętne, które oczywiście po zmianie zapisu zamieniają się na procenty - wypaliła. Emocji nie brakowało również w odcinku, który trafi do emisji 10 września. Jedno z pytań wprowadziło w zakłopotanie księdza siedzącego na publiczności.

"Milionerzy". Ozzy Osbourne nazywany był...

Na fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł tym razem przedstawiciel medyczny i miłośnik tatuaży Krzysztof Bugajski. Gracz radził sobie naprawdę dobrze. Przy jednym z pytań doszło do zabawnej sytuacji. Zapytany o to, jak nazywany był Ozzy Osbourne, uczestnik bez wahania wskazał jeden z czterech wariantów i postawił na "Księcia Ciemności". Nim Urbański zdradził poprawną odpowiedź, zwrócił się z pytaniem do przyjaciół uczestnika zgromadzonych na publiczności. Wśród nich zasiadał także ksiądz. Duchowny początkowo się zmieszał, ale szybko wybrnął z sytuacji. - To akurat trudne dla mnie, ale zgadzam się z moim przyjacielem - odpowiedział z rozbawieniem.

"Milionerzy". Uczestnik nazwał odpowiedź "absurdalną"

9 września z pytaniami w "Milionerach" zmierzył się Paweł Rzymanek, górnik pochodzący z Żor. Uczestnik bez problemu poradził sobie z większością zagadnień. Kłopoty pojawiły się dopiero przy pytaniu za 125 tys., które dotyczyło szwajcarskiego prawa. - Szwajcarskie prawo zakazuje posiadania tylko jednej: świnki morskiej, sztuki broni, nieruchomości, lokaty bankowej - usłyszał od Huberta Urbańskiego. Mężczyzna postawił na lokatę bankową i nie najlepiej na tym wyszedł. Poprawną odpowiedzią okazała się świnka morska. - Absurdalne trochę. Nie jestem jakimś miłośnikiem zwierząt, żeby kojarzyć, że one muszą być we dwie - powiedział.

