Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Jedną z par mieli tworzyć Julia Suryś i Michał Czernecki. W sierpniu ogłoszono, że aktor nie wystąpi w programie. "Otrzymane wyniki i konsultacje potwierdziły niestety, że Michał Czernecki musi zrezygnować z udziału w 'Tańcu z Gwiazdami', by nie ryzykować poważniejszym urazem. Lekarze specjaliści nie mają wątpliwości, że tak intensywny trening i długotrwały wysiłek jest dla Michała bardzo ryzykowny" - przekazano w komunikacie. Wygląda na to, że stacja znalazła nowe zajęcie dla Julii Suryś.

REKLAMA

Zobacz wideo Mucha wspomina "TzG". Co za słowa

"Taniec z gwiazdami". Julia Suryś pojawi się w programie. Wystąpi jako reporterka. "Czekamy"

10 września na oficjalnym profilu produkcji "Taniec z gwiazdami" na Instagramie ogłoszono, że Julia Suryś pojawi się w formacie. Razem z Wojciechem Kuciną zostali reporterami. "Julia Suryś i Wojciech Kucina w jubileuszowej edycji 'Tańca z gwiazdami' odsłonią kulisy programu w naszych mediach społecznościowych. Zawodowi tancerze wcielą się w rolę wyjątkowych reporterów - będą relacjonować backstage, pokazywać przygotowania do odcinków na żywo oraz zaglądać na treningi. Nie zabraknie też dużej dawki humoru!" - czytamy na profilu stacji. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. "Czekamy", "Brawo wy", "Uwielbiam ten duet" - pisali internauci.

"Taniec z gwiazdami". Na taką nagrodę mogą liczyć uczestnicy. Polsat się postarał

W tym roku "Taniec z gwiazdami" obchodzi swoje 20-lecie. Stacja Polsat postanowiła przygotować specjalną niespodziankę dla uczestników. Podwojono stawkę dla zwycięzców. "200 tysięcy złotych dla Gwiazdy, 100 tys. złotych dla tancerza. Dwukrotnie wyższa pula nagród jubileuszowej edycji 'Tańca z gwiazdami" - czytamy na instagramowym profilu produkcji. Ta decyzja wywołała niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. "W końcu podnieśliście", "Super" - pisali internauci. Głos zabrał także influencer Bagi. "Magda Tarnowska, jednak zróbmy dziś te dwie godziny dłużej" - napisał żartobliwie, zaczepiając swoją taneczną partnerkę.