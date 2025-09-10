Joanna Osypowicz, znana widzom z ósmego sezonu programu "Rolnik szuka żony" w TVP, w ostatnich miesiącach nieco wycofała się z życia publicznego. Fani, którzy przyzwyczaili się do jej regularnych relacji na Instagramie i licznych wiadomości na kanale nadawczym, zaczęli niepokoić się coraz rzadszymi aktualizacjami. Niedawno ich zaniepokojenie jeszcze się nasiliło, gdy dotarła do nich informacja, że niedaleko domu Joanny spadły drony.

Niepokojące wieści od Asi z "Rolnika". Drony spadły blisko jej domu. W końcu odpowiedziała fanom

25 sierpnia Joanna zamieściła na Instagramie poruszający wpis, który przysporzył jej fanom zmartwień. "Powiem wam, że pierwszy raz od dłuższego czasu mam uczucie, że nie podołam i nie dam rady" - napisała. Chwilę później dodała, że na jakiś czas ograniczy swoją obecność w sieci. "Będzie mnie tutaj mniej, muszę się skupić na czymś, czego nie chcę zaprzepaścić i na czym mi od ostatnich miesięcy bardzo zależy. Mam nadzieję, że zrozumiecie i będziecie mimo wszystko" - podsumowała.

Tym razem jednak sprawa okazała się naprawdę poważna i nie tylko osobista. Jak się okazuje, w rejonie województwa lubelskiego, m.in. w miejscowościach takich jak Wyryki, Wyhalew, czyli stosunkowo niedaleko miejsca zamieszkania Asi i jej najbliższych, którzy na co dzień przebywają we wsi Sławatycze, spadły drony. Po tym zdarzeniu zaniepokojeni fani zaczęli zasypywać ją pytaniami o bezpieczeństwo. 10 września w wiadomości opublikowanej na kanale nadawczym "Osypki" na Instagramie Joanna uspokoiła swoich obserwatorów. Już wszystko jasne. "Kochani, zasypujecie mnie pytania i, czy u nas wszystko okej. Jest okej. Drony faktycznie spadły dość blisko. Dziękujemy za troskę!" - czytamy.

"Rolnik szuka żony" - kiedy rusza nowy sezon?

Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" rusza już niebawem. 12. edycja zadebiutuje na antenie TVP1 w niedzielę, 14 września o godzinie 20:25. Jak zwykle widzowie będą mogli śledzić losy uczestników, którzy szukają miłości . W nadchodzącej edycji poznamy pięcioro bohaterów: 32-letnią Barbarę, 24-letniego Arkadiusza z Lubelszczyzny, 31-letniego Gabriela z Wielkopolski, 28-letniego Krzysztofa z Podlasia oraz 37-letniego Rolanda, który razem z rodzicami prowadzi ekologiczne gospodarstwo w okolicach Łodzi.

