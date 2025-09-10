Wraz z początkiem września "Milionerzy" wraz z Hubertem Urbańskim zadebiutowali w Polsacie. To wielka zmiana, bo prezenter przez ostatnie dwie dekady był jedną z naczelnych twarzy stacji TVN. Po emisji premierowego odcinka w sieci posypały się słowa krytyki. Widzowie nie byli zadowoleni ze zmian w programie. Wygląda na to, że z odcinka na odcinek odświeżona formuła zaczyna się przyjmować i widzowie skupiają się na samej rozgrywce. Wiece, co ma ze sobą wspólnego szwajcarskie prawi i świnki morskie? To może was zaskoczyć.

"Milionerzy". Uczestnik zaryzykował. Stracił szansę na główną wygraną

9 września z pytaniami w "Milionerach" zmierzył się Paweł Rzymanek, górnik pochodzący z Żor, który na co dzień pracuje w kopalni Budryk. Uczestnik sprawnie przeszedł przez pierwsze pytania teleturnieju i dobrnął do gwarantowanej kwoty 50 tys. zł, przy okazji wykorzystując dwa koła ratunkowe - "50:50" i "telefon do przyjaciela". Prawdziwy dylemat zaczął się jednak na pytaniu za 125 zł, które dotyczyło szwajcarskiego prawa.

Szwajcarskie prawo zakazuje posiadania tylko jednej:

A: świnki morskiej

B: sztuki broni

C: nieruchomości

D: lokaty bankowej

Niespodziewane zagadnienie zupełnie zbiło z tropu uczestnika, który zdecydował się na wariant "D". Jak się jednak okazało, ku zaskoczeni gracza, nie była to prawidłowa odpowiedź. Poprawna odpowiedź na to pytanie to "A" - świnki morskiej. Skąd takie zasady? Świnki morskie to zwierzęta stadne, które muszą żyć w parach lub grupach, a kontakt z człowiekiem nie jest dla nich wystarczający. Aby nie odczuwały stresu, szwajcarski rząd zadbał, aby zapewnić im kompana lub towarzyszkę. Uczestnik nie krył zaskoczenia. - Absurdalne trochę. Nie jestem jakimś miłośnikiem zwierząt, żeby kojarzyć, że one muszą być we dwie - powiedział. - Dla mnie też zaskakujące - przyznał Hubert Urbański.

"Milionerzy". Widzowie rozbawieni pytaniem ze świnkami morskimi

Jak na zagadnienie z rozgrywki zareagowali widzowie "Milionerów"? Doceniono, że gracz wykonywał odważne ruchy i nie bał się ryzykować. Tym razem poległ, ale ze studia i tak nie wyszedł z pustymi rękoma. "Paweł raczej nie kupi synkowi świnek morskich. Sporo regulacji prawnych zarówno w kraju jak i za granicą może dziwić i zaskakiwać. Nic to, bo wygrana 50 tys. robi wrażenie. Gratuluję", "Odważna gra, gratulacje", "Świnki morskie wygrały" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się po emisji odcinka w mediach społecznościowych.