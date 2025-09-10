"Taniec z gwiazdami" już niebawem powróci na antenę Polsatu z nową edycją. W niedzielę 14 września będziemy mogli obejrzeć pierwszy odcinek 17. sezonu. Przypomnijmy, że na kilka tygodniu przez rozpoczęciem "TzG" dowiedzieliśmy się, że na parkiecie nie zobaczymy Michała Czerneckiego, który musiał zrezygnować z show ze względów zdrowotnych. Aktor miał tańczyć u boku Julii Suryś. Teraz wiemy, że Polsat nie zostawił tancerki na lodzie. Ujawniono, jakie nowe zadanie jej powierzono.

"Taniec z gwiazdami" wraca z nową edycją. Produkcja podjęła decyzję, co do Julii Suryś

- Przykro mi z powodu kontuzji Michała. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia i będzie miał kiedyś możliwość przeżyć tę piękną przygodę, jaką jest "Taniec z gwiazdami" - komentowała w rozmowie z Plotkiem Suryś, po tym jak ogłoszono, że aktor nie wystąpi w programie. Zapytaliśmy wtedy też tancerkę, czy liczy, że produkcja znajdzie dla niej nowego partnera. - Do pierwszego odcinka nie zostało wiele czasu, więc prawdopodobnie oglądanie mnie w roli tancerki w tej edycji będzie niemożliwe - odpowiedziała Suryś. Aktualnie wiemy już, czym zajmie się w nowym sezonie "TzG".

Pomponik ustalił, że tancerka poprowadzi kulisy show w mediach społecznościowych Polsatu. Co ciekawe, nie będzie tego robić samotnie - u boku Suryś zobaczymy ulubieńca telewidzów Wojciecha Kucinę. Tancerz w poprzednim sezonie partnerował Oli Filipek, a wcześniej doszedł do finału "TzG" wraz z Julią Żugaj.

Te sławy zawalczą o Kryształową Kulę. "Taniec z gwiazdami" rusza lada dzień

Przypomnijmy, że w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami" zobaczymy: wioślarkę Katarzynę Zillmann u boku Janji Lesar, influencera Mikołaja Bagińskiego z Magdaleną Tarnowską, aktora Maurycego Popiela i Sarę Janicką, prezenterkę Maję Bohosiewicz z Albertem Kosińskim, aktora Marcina Rogacewicza oraz Agnieszkę Kaczorowską, piosenkarkę Lanberry z Piotrem Musiałkowskim, aktora Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską, dziennikarza Aleksandra Sikorę z Darią Sytą, aktorkę Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko, projektantkę Ewę Minge z Michałem Bartkiewiczem oraz aktorkę Barbarę Bursztynowicz i Michała Kassina.

