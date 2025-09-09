Powrót na stronę główną
Poznaliśmy nowych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Są zaskoczenia
Za nami drugi odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznali nowych uczestników, którzy wkrótce staną na kobiercu.
Uczestnicy
Poznaliśmy nowych uczestników / Fot. 'Ślub od pierwszego wejrzenia' / kadr z programu

2 września wyemitowano pierwszy odcinek nowego sezonu formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznali trójkę uczestników: Karolinę, Macieja i Krystiana. Największą uwagę w odcinku przykuło zachowanie ich rodzin, które reagowały na ślubne zaproszenia. Mama Karoliny nie kryła wielkiego wzruszenia, lecz później zaczęła zastanawiać się, czy eksperyment w programie jest dobrym pomysłem. A co wydarzyło się w drugim odcinku?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oto nowi uczestnicy. Znajdą miłość w programie?

W drugim odcinku formatu produkcja przedstawiła kolejnych uczestników. Na udział w miłosnym programie zdecydowała się księgowa Kasia. 33-latka opowiedziała przed kamerami o bliskim kontakcie z rodziną. - Z mamą mam kontakt codzienny. Jest niesamowita. Jest bardzo silna, zawsze mogę na nią liczyć i to działa w dwie strony - wyznała. Na ślubnym kobiercu stanie także Maciej. 34-letni przedsiębiorca nie krył tego, że na poważnie traktuje udział w formacie. Zaznaczył, że jest pedantyczny i poszukuje partnerki o podobnych cechach. Trzecią uczestniczką w formacie jest Kaja. 28-latka pracuje jako UX desginerka. - Ja jestem bardzo zadowolona, że się zdecydowałam - komentowała przed kamerami. Po zdjęcia uczestników zapraszamy do naszej galerii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian o diagnozie. Poruszające słowa

Ostatnio głośno było o Adrianie Szymaniaku, który zdobył popularność w programie. Uczestnik zmaga się z glejakiem IV stopnia. -  Zrobię wszystko tak naprawdę, co tylko będzie dostępne i jeżeli są może jeszcze inne metody, o których nie wiem albo ciężko mi jest dotrzeć, a osoby oglądające ten materiał, może słyszały coś więcej, bardzo proszę o kontakt na moje social media, prywatne informacje, czego jeszcze mógłbym ewentualnie spróbować, czy zasięgnąć radę, bo to naprawdę jest bardzo dużo - mówił w programie "Dzień dobry TVN". - Ja bym bardzo chciał się zapisać do tej statystyki tych osób, które przeżywają średnią dłuższą niż statystyki w internecie - dodał.

