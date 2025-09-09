W poniedziałkowy wieczór, 9 września, o 19:55 widzowie ponownie zasiedli przed telewizorami, by śledzić losy uczestników w kolejnym odcinku "Milionerów" na antenie Polsatu. Nowa odsłona kultowego teleturnieju z Hubertem Urbańskim na czele nadal budzi ogromne zainteresowanie i żywe reakcje widzów. Co tym razem zaskoczyło publiczność?

"Milionerzy". Uczestnik zmierzył się z pytaniem ze swojej dziedziny. Tak mu poszło

W najnowszym odcinku "Milionerów" wśród uczestników znalazł się Paweł, który od początku imponował spokojem i wiedzą. Przez pierwsze pytania przeszedł bez większych trudności, ale prawdziwe emocje zaczęły się przy progu 50 tys. złotych. Wtedy Hubert Urbański zadał pytanie, które - jak się okazało - dotyczyło zagadnienia związanego z jego kierunkiem studiów. Oczekiwania były więc spore.

Pytanie brzmiało: "Tym lepszy izolator termiczny, im niższa wartość:"

A: theta

B: jota

C: lambda

D: omikron

Choć dla wielu widzów mogło wydawać się trudne, dla osób zaznajomionych z fizyką lub budownictwem odpowiedź była jasna - chodziło o współczynnik przewodzenia ciepła, oznaczany grecką literą lambda. Uczestnik po przeczytaniu odpowiedzi nie był całkowicie pewny, która z nich jest poprawna. Powrócił wspomnieniami do czasów studiów. - Na pewno gdzieś się to przewinęło na fizyce, ale co to było... - zastanawiał się. Postanowił więc skorzystać z koła ratunkowego, które odrzuciło dwie błędne opcje. To jednak wciąż nie rozwiało wszystkich wątpliwości, dlatego gracz zdecydował się zadzwonić do przyjaciela. Po konsultacji podjął decyzję i zaznaczył odpowiedź C - co okazało się trafnym wyborem i dało mu gwarantowane 50 tysięcy złotych.

"Milionerzy" w Polsacie. Widzowie podzieleni już po pierwszym odcinku

1 września zadebiutowała nowa wersja "Milionerów" - tym razem w Polsacie, z Hubertem Urbańskim, który przeszedł tam po ponad 20 latach spędzonych w TVN. Po emisji w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Widzowie byli podzieleni. Część fanów cieszyło się z powrotu programu i chwalili nową odsłonę, inni krytykowali pewne elementy. Najwięcej z nich dotyczyło pojawiających się reklam. "Powinniście jeszcze wprowadzić zmiany w reklamach", "Dwa razy po pięć minut teleturnieju, a pomiędzy 20 minut reklam", "Dość, że półgodziny, to jeszcze reklama... Myślałem, że Polsat trochę mądrzejszy od TVN" - pisali. Na co jeszcze zwrócili uwagę? O tym przeczytacie tutaj: Widzowie podzieleni po nowych "Milionerach". To przeszkadza im najbardziej.