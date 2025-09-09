Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Przez długi czas zmagał się z chorobą nowotworową. We wrześniu Stopklatka zdecydowała się wykorzystać jego wizerunek w kampanii promującej programy rozrywkowo-kulinarne. Wywołało to kontrowersje i wzbudziło spore emocje wśród opinii publicznej. Jest oświadczenie stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Klima nagle otworzył się na temat Jakubiaka. Słowa wyciskające łzy

Wizerunek Tomasza Jakubiaka wykorzystany w reklamie programu Stopklatki. Eksperci marketingowi alarmują

Od 8 września stacja Stopklatka rozpoczęła emisję programu "Jakubiak rozgryza", wykorzystując jego wizerunek w kampanii promocyjnej. Ta decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami. Wielu widzów poczuło się zaskoczonych i zniesmaczonych takim działaniem, zarzucając stacji brak taktu - tłumaczyli to faktem, że od śmierci znanego kucharza minęło zaledwie kilka miesięcy. Eksperci marketingowi w rozmowie z "Presserwisem" podkreślili, że promowanie zmarłego powinno być przeprowadzone z dużą wrażliwością i za zgodą bliskich, by nie sprowadzać jego osoby do roli narzędzia reklamowego. Jak zauważono, "kluczowe jest, by działania promocyjne miały charakter hołdu i odbywały się za zgodą bliskich, a nie sprowadzały wizerunku Tomasza Jakubiaka do narzędzia marketingu napędzającego oglądalność, a przez to wpływy z reklam". Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: Telewizja reklamuje się wizerunkiem Tomasza Jakubiaka. "Po prostu nie na miejscu".

Stacja Stopklatka tłumaczy się z wykorzystania wizerunku Tomasza Jakubiaka

Nadawca kanału Stopklatka, Grupa Kino Polska, postanowiła odnieść się do kontrowersji i wyjaśnił powody swojej decyzji, tłumacząc, że działania promocyjne miały na celu uhonorowanie Tomasza Jakubiaka, a nie wykorzystanie jego wizerunku w celach czysto marketingowych. "Decyzja o uwzględnieniu programu Tomasza Jakubiaka w kampanii, poświęconej pasmu podróżniczo-kulinarnemu, została podjęta z szacunkiem dla jego osoby i dorobku. Naszą intencją było uhonorowanie pasji i ogromnego talentu pana Tomasza. Tomasz Jakubiak był wybitnym kucharzem i charyzmatycznym prowadzącym, a program 'Jakubiak rozgryza' to wartościowa, inspirująca produkcja, która zasługuje na to, by dotrzeć do szerokiego grona widzów" - czytamy w oświadczeniu nadawcy opublikowanym na portalu Plejada.