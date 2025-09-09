Od 1 września teleturniej "Milionerzy" zagościł na antenie Polsatu. Po 20 latach emisji w TVN do nowej stacji przeniósł się także Hubert Urbański, niezmiennie prowadzący program. Nie da się ukryć, że każdy kolejny odcinek wzbudza wśród widzów sporo emocji - zarówno z powodu nowej oprawy, jak i samych pytań. 9 września, jeszcze przed wieczorną emisją, w sieci pojawiło się jedno z nich.

"Milionerzy" i pytanie, które podzieliło komentujących. "To zadanie dla przedszkolaka?"

Post opublikowany przez Polsat wywołał prawdziwą burzę. Jedni ochoczo dzielili się odpowiedziami, inni nie szczędzili żartów, a część komentujących nie kryła rozczarowania poziomem pytań. O jakie z nich tym chodzi?

Ola i Ala dostały razem 18 banknotów stuzłotowych. Jaką kwotę ma Ola, jeśli wiadomo, że dostała dwa razy więcej stuzłotówek niż Ala?

Do wyboru były odpowiedzi:

A: 60 złotych

B: 600 złotych

C: 1200 złotych

D: 12 000 złotych

Pytanie błyskawicznie obiegło internet. I choć wielu bez wahania wskazało na odpowiedź C (1200 złotych), to w komentarzach nie obyło się bez burzliwej dyskusji. "2x+x=18×100, czyli 3x=1800, x=600, Ola ma dwa razy więcej, czyli 1200 zł. Proste" - skomentował widz programu. Jego komentarz zebrał wiele polubień, a zdecydowana większość komentujących celowała w tę samą odpowiedź. Jednak nie wszyscy podeszli do tematu z takim zapałem. Niektórzy postanowili nawet zażartować z pytania. "Nic, bo skarbówka wjechała na chatę za brak zgłoszenia darowizny", "Zależy, ile miała wcześniej i ile wydała potem" - czytamy. To jednak nie koniec dyskusji. Pojawiły się także opinie, że pytanie jest zbyt łatwe. "To zadanie dla przedszkolaka?", "Naprawdę takie pytania tam padają czy ktoś sobie jaja robi?", "Ten teleturniej chyba się zmienił w lekcje matematyki z podstawówki" - pisali.

"Milionerzy". Wielki kłopot z pytaniem dotyczącym ciśnienia powietrza na szczycie góry

To jednak nie jedyne zagadnienie, które wywołało spore emocje wśród widzów. 8 września w programie wziął udział Dominik Legutko, który w końcu dotarł do pytania, które dotyczyło ciśnienia powietrza na szczycie wysokiej góry - rośnie, maleje, nie maleje czy pozostaje bez zmian? Jak się później okazało, część internautów miała wątpliwości co do sformułowania pytania i sensowności odpowiedzi, inni doszukiwali się błędów logicznych. Komentarze były mocno podzielone - od naukowych wyjaśnień, przez żarty, aż po frustrację wobec poziomu zagadnienia.