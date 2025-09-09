Koniec wakacji i premiera jesiennej ramówki to także czas powrotu na antenę ulubionych seriali. Od lat widzowie z niecierpliwością czekają na nowe odcinki uwielbianego przez nich "M jak miłość". Produkcja TVP 6 maja 2025 roku świętowała swoje 25-lecie, co najlepiej pokazuje, że od lat jest w czołówce najchętniej oglądanych produkcji stacji i nic nie wskazuje na to, aby ta dobra passa miała się skończyć. Co nowego słychać u bohaterów? Scenarzyści dbają, aby aż kipiało od emocji. W 1874. odcinku jedna z bohaterek znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie.

"M jak miłość" - odc. 1874. Kama przez swoją dociekliwość i zaangażowanie znajdzie się w niebezpieczeństwie

W odcinkach "M jak miłość", które emitowane są po wakacjach, narzeczona Marcina (Mikołaj Roznerski) Kama zacznie nową pracę w biurze detektywistycznym ukochanego. Początkowo jej zadania miały opierać się wyłącznie na pracy biurowej i porządkowaniu dokumentów ze śledztw, ale szybko okaże się, że Kama (Michalina Sosna) będzie chciała sprawdzić się także w roli detektywa, co wpędzi ja w spore kłopoty. W serialu pojawi się nowy bohater Brzeziński (w tej roli Grzegorz Kowalczyk), który zostanie klientem Marcina, chcąc zebrać dowody na zdradę swojej żony. W 1874. odcinku serialu Kama odkryje prawdę na temat nowego klienta, która jak się okazuje, jest zupełnie inna niż ta, którą przedstawił w agencji. Zaangażowana partnerka Marcina nie zostawi tego bez reakcji, co wpędzi ją w spore kłopoty.

"M jak miłość" - odc. 1874. Jakub w ostatniej chwili uratuję Kamę. Rzuci się koleżance na ratunek

W 1874. odcinku seriali dojdzie do bardzo niebezpiecznej konfrontacji Kamy z nowym klientem. Brzeziński wściekły wpadnie do agencji Marcina i rzuci się z pięściami na jego ukochaną. Kama nie zdąży obronić się przed ciosem, więc zostanie zraniona. Kiedy sytuacja zacznie robić się naprawdę groźna, w ostatniej chwili do pomieszczenia wpadnie Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), który rzuci się partnerce swojego przyjaciela na ratunek. Co dalej wydarzy się w serialu? Śledźcie na bieżąco nasze artykuły.