Już od 1 września teleturniej "Milionerzy" emitowany jest na antenie Polsatu. Do stacji po 20 latach w TVN przeniósł się także Hubert Urbański. Premierowy odcinek uwielbianego przez widzów programu wywołał ogromne emocje nie tylko za sprawą nowego studia, ale także zmienionych zasad. Nowe porządki nie wszystkim przypadły do gustu i opinie na temat nowej odsłony show były bardzo mocno podzielone. Więcej przeczytasz tutaj. 8 września w programie wziął udział Dominik Legutko, który przez pytania mknął jak burza. Jedno z zagadnień wywołało ogromne emocje wśród widzów, a dotyczący go post, który pojawił się na Facebooku Polsatu, wywołał ogromne emocje wśród widzów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Milionerzy" usunęli się w cień w TVN na rzecz "The Floor". Kazen wyznaje prawdę o usunięciu programu Urbańskiego

"Milionerzy". To pytanie wywołało ogromne poruszenie wśród widzów. Zdania były mocno podzielone

Dominik Legutko przy okazji udziału w "Milionerach" pochwalił się niezwykłym talentem - przyznał, że gra na wardze, co od razu wywołało zaciekawienie Huberta Urbańskiego, który poprosił uczestnika o zaprezentowanie swoich umiejętności. Gracz podkreślił, że zrobi to dopiero po pytaniu za 50 tys. złotych. Jedno z pytań rozgrywki wywołało ogromne emocje wśród widzów, którzy nie mogli zgodzić się co do poprawności odpowiedzi. O jakie pytanie chodzi?

Co się dzieje z ciśnieniem powietrza, gdy wchodzimy na szczyt wysokiej góry?

A: rośnie

B: maleje

C: nie maleje

D: pozostaje niezmienne

Część widzów przyznała, że podane opcje odpowiedzi są zaskakującym ruchem ze strony produkcji. "Czy znowu udało im się podać dziwne i kontrowersyjne odpowiedzi? Tzn. nawet gdyby ktoś nie miał pojęcia, że im wyżej, tym niższe ciśnienie, to w przypadku odpowiedzi 'A' automatycznie prawdziwa staje się odpowiedź 'C', a w przypadku odpowiedzi 'D' prawdziwa również staje się odpowiedź 'C', więc te dwie odpowiedzi już na wstępie odpadają, takie darmowe koło pół na pół" - stwierdził jeden z widzów. Co ciekawe odpowiedzi były mocno podzielone i sami widzowie nie mogli zdecydować się, która z opcji jest poprawna. "Rośnie", "Maleje, na dużych wysokościach trudno się oddycha", "Ciśnienie jest tako samo, ale niższe niż niżej. Pytanie jest bez sensu", "Gdy my wchodzimy, to się nie zmienia. Ono już tam jest, ciągle takie samo. Nie patrzy, czy my wchodzimy, czy nas tam nie ma" - czytamy w komentarzach. Poprawna odpowiedź na to pytanie to natomiast B.

"Milionerzy". Zagadnienie z programu, które poróżniło widzów

Część widzów przyznała, że jest to podstawowy zakres wiedzy i pytanie nie powinno nikomu sprawić problemu, ale jak się okazuje, już dawno żadne zagadnienie poruszone w programie nie wywołało aż tak podzielonych opinii. Podkreślono także, że odpowiedzi zostały tak sformułowane, że wystarczyło tak naprawdę posłużyć się logiką. Co sądzicie o tym pytaniu?

Plebiscyt Top Avanti24 wystartował! Zagłosuj na swoje ulubione produkty beauty!