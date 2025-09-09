Nowa, już 17. edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy odcinek już w niedzielę, 14 września. Nie da się ukryć, że producenci zadbali o to, by widzowie z niecierpliwością odliczali dni do pierwszego odcinka. Wszystko za sprawą uczestników, którzy pojawią się w tej edycji i którzy mają zagwarantować duże emocje. Wśród nich zobaczymy m.in. Ewę Minge, Maję Bohosiewicz, Tomasza Karolaka, a także Marcina Rogacewicza, który będzie pląsać na parkiecie z Agnieszką Kaczorowską. Na parkiecie w duecie z kobietą pojawi się też wioślarka, Katarzyna Zillmann, która właśnie ujawniła prawdę o uczestnikach.

Zobacz wideo Katarzyna Zillmann o uczestnikach "Tańca z gwiazdami". Oto, co naprawdę o nich myśli

"Mam ochotę się popłakać". Szczere wyznanie Katarzyny Zillmann

Katarzyna Zillmann już niedługo pokaże, co potrafi na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". Zanim jednak będziemy podziwiać jej pląsy, mogliśmy zobaczyć ją w programie "Ja wysiadam", w którym Agnieszka Matracka dokładnie ją przepytała. Chciała wiedzieć między innymi, z kim z "Tańca z gwiazdami' wioślarka ma "najlepsze flow". Katarzyna Zillmann nie musiała długo myśleć nad odpowiedzią. - Wszyscy są super, naprawdę. Pani Basia Bursztynowicz ma taką aurę. O Boże, jak ja ją widzę, to po prostu mam ochotę się popłakać, przytulić, śmiać się. Cudowna, ciepła osoba, która naprawdę pięknie, pięknie się wypowiada z taką klasą, ja dużo od niej czerpię. Bo jak słyszycie wszyscy, nie idzie mi po drodze z takim spokojem życiowym - wyznała wioślarka. Katarzyna Zillmann powiedziała też, co sądzi o Ewie Minge i Mai Bohosiewicz. Jesteście ciekawi? Zobaczcie materiał wideo.

Katarzyna Zillmann pokazała, jak wygląda jej trening. "Mam pierwszy kryzys"

Katarzyna Zillmann zamieściła na InstaStories nagranie z treningu. Wioślarka nie ukrywa, że przygotowania do formatu są dla niej sporym wyzwaniem. - Jestem znowu od 9 na sali i mam pierwszy kryzys po dziesiątym dniu. Układ nerwowy chyba mi siada, mało śpię z przebodźcowania. Plączą mi się tańce, kroki - powiedziała. Zmęczenie dało się we znaki uczestniczce tanecznego show. - Kawa zupełnie nie działa, a jeszcze podcast mam zrobić na białym mózgu. W sensie "biały mózg", przez to określenie biały mózg widzę, że się gałki oczne wywijają na drugą stronę - powiedziała na InstaStories. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.