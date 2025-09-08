Polsat wywołał poruszenie. Takich pieniędzy w "Tańcu z gwiazdami" jeszcze nie było

Już 14 września rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Tym razem produkcja postarała się o to, aby lista uczestników przyciągnęła widzów przed ekrany. Kto będzie walczył na parkiecie o Kryształową Kulę i główną nagrodę? W programie zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka, Barbarę Bursztynowicz, Maję Bohosiewicz, Ewę Minge czy Marcina Rogacewicza, więc zapowiada się zacięta rywalizacja. Stacja Polsat właśnie ogłosiła, że podwaja stawki.
"Taniec z gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w telewizji. W tym roku obchodzi swoje 20-lecie, więc stacja Polsat robi wszystko, aby podkreślić, jak wyjątkowe jest to wydanie programu. Jak się okazuje, uczestnicy powalczą o znacznie wyższą kwotę niż dotychczas. W poprzednich edycjach gwiazda, która zwyciężała show, otrzymywała 100 tys. złotych nagrody, a towarzyszący gwieździe tancerz lub tancerka - 50 tys. złotych. Polsat właśnie podwoił stawki.
200 tysięcy złotych dla Gwiazdy, 100 tys. złotych dla tancerza. Dwukrotnie wyższa pula nagród jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami"
- ogłosiła stacja za pośrednictwem profilu programu na Instagramie.
Polsat przygotował prawdziwą gratkę dla widzów z okazji 20-lecia "Tańca z gwiazdami". Pamiętacie, kiedy odcinki programu były emitowane przez stację TVN? Edward Miszczak do udziału w show postanowił zaprosić także uczestników poprzednich edycji. Kogo zobaczymy w programie? "Anna-Maria Sieklucka, Paweł Deląg oraz Piotr Galiński wracają na parkiet, by razem z nami świętować dwudziestolecie "Tańca z gwiazdami"! To będzie wyjątkowy jubileusz! Widzimy się 28 września!" - ogłoszono w mediach społecznościowych. To właśnie Paweł Deląg brał udział w programie, kiedy show emitowane były jeszcze przez konkurencyjną stację. Jak sądzicie, czy ten ruch produkcji zapewni programowi jeszcze większą oglądalność?
