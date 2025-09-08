Polsat wywołał poruszenie. Takich pieniędzy w "Tańcu z gwiazdami" jeszcze nie było

Już 14 września rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Tym razem produkcja postarała się o to, aby lista uczestników przyciągnęła widzów przed ekrany. Kto będzie walczył na parkiecie o Kryształową Kulę i główną nagrodę? W programie zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka, Barbarę Bursztynowicz, Maję Bohosiewicz, Ewę Minge czy Marcina Rogacewicza, więc zapowiada się zacięta rywalizacja. Stacja Polsat właśnie ogłosiła, że podwaja stawki.

REKLAMA

Zobacz wideo Bagi zna Ibisza prywatnie. Wtem ocenił matchę Kubickiej!

"Taniec z gwiazdami". Polsat podwaja stawki. Szykuje się zacięta rywalizacja o główną nagrodę

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w telewizji. W tym roku obchodzi swoje 20-lecie, więc stacja Polsat robi wszystko, aby podkreślić, jak wyjątkowe jest to wydanie programu. Jak się okazuje, uczestnicy powalczą o znacznie wyższą kwotę niż dotychczas. W poprzednich edycjach gwiazda, która zwyciężała show, otrzymywała 100 tys. złotych nagrody, a towarzyszący gwieździe tancerz lub tancerka - 50 tys. złotych. Polsat właśnie podwoił stawki.

200 tysięcy złotych dla Gwiazdy, 100 tys. złotych dla tancerza. Dwukrotnie wyższa pula nagród jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami"

- ogłosiła stacja za pośrednictwem profilu programu na Instagramie.

Polsat do "Tańca z gwiazdami" zaprosił specjalnych gości. To będzie wyjątkowa edycja

Polsat przygotował prawdziwą gratkę dla widzów z okazji 20-lecia "Tańca z gwiazdami". Pamiętacie, kiedy odcinki programu były emitowane przez stację TVN? Edward Miszczak do udziału w show postanowił zaprosić także uczestników poprzednich edycji. Kogo zobaczymy w programie? "Anna-Maria Sieklucka, Paweł Deląg oraz Piotr Galiński wracają na parkiet, by razem z nami świętować dwudziestolecie "Tańca z gwiazdami"! To będzie wyjątkowy jubileusz! Widzimy się 28 września!" - ogłoszono w mediach społecznościowych. To właśnie Paweł Deląg brał udział w programie, kiedy show emitowane były jeszcze przez konkurencyjną stację. Jak sądzicie, czy ten ruch produkcji zapewni programowi jeszcze większą oglądalność? Więcej przeczytasz tutaj: Zaskakujące doniesienia! Aż trzy nowe gwiazdy w "Tańcu z gwiazdami". Fani będą zachwyceni