Serial "M jak miłość" zagościł w polskich domach od niemal 25 lat i od razu podbił serca widzów. Perypetie rodziny Mostowiaków nadal przyciągają przed telewizory tysiące Polaków. W poniedziałek 8 września produkcja powróci na antenę po wakacyjnej przerwie. Już w pierwszych odcinkach fani mogą liczyć na zastrzyk emocji. Co się wydarzy?

REKLAMA

Zobacz wideo Roznerski o tym, z kim trzyma się w "M jak miłość". Co za słowa o Cichopek!

"M jak miłość". Co wydarzy się w 1873. odcinku?

Jeszcze niedawno małżeństwo Rogowskich było u progu kryzysu. Powodem zawirowań była pracująca w ich przychodni psychoterapeutka Judyta (Paulina Chruściel), która zauroczyła się Marią (Małgorzata Pieńkowska). Początkowo Artur (Robert Moskwa) myślał, że to w nim zakochana jest kobieta, jednak ta wkrótce wyznała swoje uczucia jego żonie. Teraz na horyzoncie pojawiły się kolejne problemy. W życiu Rogowskiego pojawi się bowiem kobieta z przeszłości. W 1873. odcinku Marek przekaże szwagrowi informację o śmierci jego dawnej znajomej Elsy Meyer. Wiadomość wstrząsnęła lekarzem. Nieoczekiwanie okazało się, że Niemka nie była dla niego tylko koleżanką ze stażu.

Byliśmy ze sobą kilka miesięcy… W pewnym momencie myślałem... Byłem pewien, że to coś ważnego. Ale potem nagle Elsa musiała wyjechać, straciliśmy kontakt... I tyle, tak to się skończyło...

- wyznał w rozmowie z żoną. Niedługo później Artur otrzyma tajemniczy telefon. Zanim jednak dowie się, o co chodzi, dzwoniąca się rozłączy. Prawdopodobnie jednak będzie to związane ze śmiercią Meyer. Czy Rogowscy w związku z tym będą musieli pokonać kolejny kryzys?

"M jak miłość". Co jeszcze zobaczymy po wakacjach?

W nowych odcinkach powróci także wątek Judyty. Widzowie dowiedzą się, czy uczucie, którym psychoterapeutka obdarzyła Marię, wpłynie na atmosferę w pracy. U Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) pojawi się natomiast lekarz, który operował ich córkę Dorotkę (Klara Madeńska). U dziewczynki wykryto bowiem wadę prenatalną i musiała przejść zabieg, zanim jeszcze przyszła na świat. ZOBACZ TEŻ: Aktor "M jak miłość" opowiedział o chorobie. Tak dowiedział się, że ma guza