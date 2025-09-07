W niedzielę 14 września startuje 17. Edycja "Tańca z gwiazdami". Tym razem na parkiecie zobaczymy między innymi Maję Bohosiewicz, Barbarę Bursztynowicz, Ewę Minge, Tomasza Karolaka oraz Marcina Rogacewicza. Po raz pierwszy widzowie zobaczą też na parkiecie dwie tańczące kobiety. Wioślarka Katarzyna Zillmann zatańczy z Janją Lesar. W tym roku polska edycja show świętuje dwudziestolecie. Z tej okazji stacja przygotowała dla widzów kilka niespodzianek. Pierwszą z nich ogłoszono już w mediach społecznościowych.

"Taniec z gwiazdami". Polsat ogłosił niespodziankę. Te gwiazdy powrócą na parkiet

"Taniec z gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością już od 20 lat. Pierwsze edycje emitowane były przez TVN, jednak w 2014 roku format przejął Polsat. Z okazji jubileuszu Edward Miszczak przygotował dla widzów niespodziankę. Na instagramowym profilu programu przekazano, że do show powrócą gwiazdy poprzednich odsłon.

Anna-Maria Sieklucka, Paweł Deląg oraz Piotr Galiński wracają na parkiet, by razem z nami świętować dwudziestolecie "Tańca z gwiazdami"! To będzie wyjątkowy jubileusz! Widzimy się 28 września!

- przekazano w mediach społecznościowych. W programie zobaczymy byłego jurora Piotra Galińskiego, Annę-Marię Sieklucką, która tańczyła w 15. edycji formatu oraz Pawła Deląga. Aktor wystąpił z kolei w premierowej odsłonie polskiej wersji formatu, która zadebiutowała na antenie TVN. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy od zachwyconych fanów. "Super", "Już nie mogę się doczekać" - emocjonowali się. Niektórzy typowali też, kto jeszcze powinien powrócić na parkiet "Tańca z gwiazdami". "Czekam też na kultowych tancerzy Kamilę Kajak, Maseraka, Stefano, Jacka i Hanię Jeschke. Może jakieś fajne pokazy taneczne" - pisali internauci.

Tłum gwiazd na urodzinach "Dzień dobry TVN"

"Taniec z gwiazdami" to niejedyny program, który w tym roku świętuje dwudziestolecie. Okrągły jubileusz obchodzi także "Dzień dobry TVN". W niedzielę 7 września gwiazdy tłumnie świętowały urodziny śniadaniówki. Na ściance pojawiły się między innymi Małgorzata Tomaszewska, Paulina Krupińska, Ewa Pacuła, Bogna Sworowska i Martyna Wojciechowska. Wszystkie wymienione panie postawiły na przyciągające wzrok stylizacje.