W 2025 roku "Dzień dobry TVN" świętuje swoje dwudziestolecie. Z tej okazji produkcja przygotowała dla widzów sentymentalne niespodzianki. Do programu powrócą prezenterzy, którzy prowadzili poranny show na przestrzeni lat. Na ekranie zobaczymy między innymi Magdę Mołek, Kingę Rusin czy Andrzeja Sołtysika. Nie mogło zabraknąć też innych atrakcji. W niedzielę 7 września odbyły się obchody jubileuszu programu. Gwiazdy stacji postawiły na oryginalne stylizacje.

Jubileusz "Dzień dobry TVN". Małgorzta Tomaszewska w skórze, Martyna Wojciechowska na sportowo

Obchody dwudziestolecia "Dzień dobry TVN" przyciągnęły tłum gwiazd związanych ze stacją. Celebryci chętnie pozowali na ściance, prezentując wymyślne stylizacje. W oczy rzucała się Małgorzata Tomaszewska, która dopiero niedawno dołączyła do ekipy. Prezenterka postawiła na total look w kolorze modnego ostatnio brązu. Głównym elementem jej stroju była duża skórzana kurtka o męskim kroju. Uwagę zwracały też ciężkie buty z wysoką cholewką. Zupełnie inny styl wybrała natomiast Paulina Krupińska. Modelka miała na sobie kwiecistą sukienkę maxi, którą przewiązała w talii masywnym pasem z ćwiekami.

Tłum gwiazd na urodzinach Otwórz galerię

Martyna Wojciechowska wybrała z kolei sportowy styl. Dziennikarka zestawiła biały T-shirt z szerokimi spodniami w odcieniu butelkowej zieleni. Całość uzupełniła butami na płaskiej podeszwie oraz biżuterią. Ewa Drzyzga poszła natomiast w stronę klasyki. Prezenterka założyła niebieską koszulę haftowaną w kwiaty oraz ciemne jeansy. Na ściance pozowała także Daria Ładocha, która miała na sobie zwiewną sukienkę w odcieniu głębokiej zieleni. Na wydarzeniu pojawiła się również Ewa Pacuła. Modelka założyła na tę okazję elegancką biało-czarną stylizację. Uśmiechy fotografom posyłała też Bogna Sworowska, która zaprezentowała się w nieoczywistym jeansowym zestawie.

Gwiazdy świętują dwudziestolecie "Dzień dobry TVN"

Panowie również zadali szyku na ściance. Szymon Majewski pozował w szarej marynarce w kratkę, którą zestawił ze spodniami w tym samym kolorze. Stylizację przełamał sportowymi butami. Wzrok przyciągała natomiast zawiązana pod szyją apaszka. Marcin Prokop postawił natomiast na niebieski garnitur, do którego dobrał koszulę w odcieniu pudrowego różu. Krzysztof Skórzyński założył z kolei jasne spodnie, które zestawił z brązową jeansową kurtką. Na nieco więcej luzu pozwolił sobie Maciej Dowbor. Prezenter pozował w białym T-shircie i beżowych spodniach.