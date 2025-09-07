Tak dziś wygląda Ania Piszczałka. 15 lat temu robiła furorę w "Top Model"

"Top Model" to program, który od początku swojej emisji przyciągał uwagę wielu osób. W pierwszej edycji, która miała miejsce w 2010 roku, na wybiegu pojawiła się Ania Piszczałka. Pomimo tego, że ostatecznie zajęła trzecie miejsce, udało jej się na dłużej zaistnieć w polskim show-biznesie. Od czasu jej udziału w show minęło aż 15 lat. Jak dziś wygląda?

Pamiętacie Anię Piszczałkę? Kiedyś walczyła o zwycięstwo w "Top Model"

Ania Piszczałka stanęła na podium pierwszej edycji "Top Model". Szybko zyskała popularność, co pozwoliło jej rozwijać karierę w modelingu. Na jej profilu na Instagramie można znaleźć liczne zdjęcia z profesjonalnych sesji. 15 lat po debiucie Ania nadal działa branży. To jednak nie wszystko. W 2020 roku pochwaliła się ukończeniem studiów magisterskich z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kobieta aktywnie działa w show-biznesie. 6 września 2025 roku Ania Piszczałka pojawiła się na Warsaw Fashion Week. Od razu można zauważyć, że modelka obecnie nosi krótkie jasne, włosy. Tego dnia wybrała prostą stylizację w postaci jasnego topu i czarnych spodni z rozcięciami. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

"Top Model". Joanna Krupa o początkach w programie. Nie było łatwo

Dopiero co rozpoczął się 14. sezon programu "Top Model". Format trafił na antenę TVN 3 września 2025 roku. Joanna Krupa od samego początku spełniała się jako jurorka. Wydawać by się mogło, że na planie czuje się jak ryba w wodzie. Nie zawsze jednak tak było. Lata temu modelka przyleciała z USA, aby spróbować swych sił w castingu do programu. Nie każdy jednak miał pozytywne nastawienie do modelki. - Myślałam o tym przez to, że czułam, że nie mam tego szacunku, który powinnam mieć jako ktoś, kto pracuje razem w grupie. I pamiętam, to było chyba nawet w pierwszym sezonie, kiedy oni [inni jurorzy - przyp. aut.] narzekali, że ja tam jestem, nie ma kogoś innego - wyznała Żurnaliście. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Tego jeszcze nie było! Krupa zdradza, jak traktowali ją w TVN. Przez to niemal odeszła z "Top Model"