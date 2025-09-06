Serial "Rodzinka.pl" zyskał sporą popularność. Był emitowany na antenie TVP2 w latach 2011-2020. Niedawno jednak prośby fanów zostały wysłuchane przez producentów i powstała kontynuacja hitu. W sobotę 6 września premierę miał pierwszy odcinek nowego sezonu. Widzowie nie kryli rozczarowania.

"Rodzinka.pl" powróciła. Internauci nie zostawili suchej nitki na pierwszym odcinku

W nowym sezonie "Rodzinki.pl" mamy do czynienia z dużym przeskokiem czasowym. Tomek i Magda mieszkają w sąsiedztwie Ludwika i Natalii. Wychowują dorastającą córkę i spodziewają się drugiego dziecka. Pomieszkuje u nich drugi syn Boskich – Kuba. Nie zabrakło też Kacperka, który obecnie jest już dorosły i większość swojego wolnego czasu spędza, grając w piwnicy na komputerze. Nie da się oprzeć wrażeniu, że scenarzystom zabrakło pomysłu i niektóre "zabawne" sceny są mocno naciągane. Internauci również nie byli zachwyceni pierwszym odcinkiem kontynuacji. W komentarzach w mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza. "Jestem zażenowana nowym sezonem. Czekałam z całą rodziną w tym z dziećmi [...] Widzę, że nowy sezon kręcony na siłę. Te teksty dramat. Szkoda", "Dopiero kilka minut oglądam nowej wersji "Rodzinki" i ohyda. Słownictwo, zachowanie, wszystko sztuczne", "Tragedia, tego się oglądać nie daje. Pierwszy odcinek obejrzany i to chyba byłoby na tyle. Niektórych serii na siłę nie powinno się kontynuować i to jest świetny przykład", "Jestem zażenowana nowym sezonem. Czekałam z całą rodziną w tym z dziećmi. Trzeba było uprzedzić i puścić to o 24.00, a nie o 20.00. Wcześniejsze sezony i odcinki były przyjemne i zabawne.Widzę, że nowy sezon kręcony na siłę. Te teksty dramat. Szkoda" - pisali zawiedzeni widzowie.

Powrót "Rodzinki.pl" rozczarował widzów. Podobało się jedynie nielicznym

Wśród wielu komentarzy krytykujących pierwszy odcinek kontynuacji "Rodzinki.pl" znalazły się także nieliczne pozytywne opinie. Części internautów spodobał się pomysł scenarzystów na fabułę. "Uśmiałam się. Fajny odcinek", "A mi się mega podobało. Fajnie było do was wrócić. Po raz pierwszy nie wiem od kiedy włączyłam tv i tylko szkoda, że tak krótko i szybko się skończyło i na kolejny odcinek trzeba tyle czekać", "Bardzo mi się podobało, czekam na więcej" - pisali.