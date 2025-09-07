"Kabaret Skeczów Męczących" to jedna z najbardziej znanych grup kabaretowych w Polsce. Powstała w 2003 roku w Kielcach. Kabareciarze kolejny rok podbijają serca widzów kreatywnymi pomysłami, w których nie brakuje wzmianek o polskich politykach. Podczas ostatniego występu nie było inaczej. Grupa podsumowała prezydentów i nie tylko.

Zobacz wideo Andrzej Duda i jego najlepsze wpadki

"Kabaret Skeczów Męczących" przedstawia Karola Nawrockiego u fryzjera. Andzreja Dudy nie zabrakło

W skeczu pokazano jak Karol Nawrocki przychodzi z groźną obstawą do fryzjera po godzinach jego pracy. Po zbadaniu terenu przez ochroniarzy prezydent mógł wejść do salonu. - Siema mordo, Karol jestem - zaczął kabareciarz grający polityka. Opisał następnie ochroniarzy. U jednego z nich wyróżnił umiejętności w walce. - Cichy. Mało mówi, ale tak się na*******a - padło z ust "prezydenta". Fryzjer zdziwił się, że Nawrocki oczekuje strzyżenia po zamknięciu salonu. - Miałem być wcześniej, ale żeśmy jeszcze Andrzeja odwozili z Pałacu. Chciał kasę wypłacić - zaśmiał się Nawrocki. Nawiązał potem do znajomości angielskiego u Dudy. - Dwie godziny z życia wyjęte. Wybrał angielski bankomat - usłyszeliśmy. Wtem do salonu wparował Rafał Trzaskowski. - Polki i Polacy uśmiechnijcie się - wygłosił prezydent Warszawy, przeplatając kolejne zdania francuskimi zwrotami. Nawrocki następnie opowiadał o tym, co lubi robić w czasie wolnym. - Lubię sobie wyskoczyć do lasu z chłopakami - padło. - Nie ma to jak sobie sportowo dać po mordach - dodano.

"Kabaret Skeczów Męczących" zaskoczył końcówką. Dwie pierwsze damy na celowniku

Pod koniec skeczu rozległy się krzyki. To Marta Nawrocka szukająca swojego męża. - Karol! Karol! Ile ja mam na ciebie czekać? - pytała zbulwersowana aktorka wcielająca się w pierwszą damę odzianą w niebieski komplet. - Obiecałeś, że będziemy żyć jak dawniej - rzuciła. Wypomniała mu, że zajmuje się domem, a polityk rozmawia na kamerce. - Z Trumpem gadałem! - krzyknął Nawrocki. - Trampa to ty masz w gębie po tych snusach - przekazała, nawiązując do realnego nawyku prezydenta. Nawrocka zaczęła wymieniać, jakie obowiązki są przed jej mężem, robiąc mu przy tym niemałe kazanie. Nawrocki podsumował ją, wbijając szpilę ostatniej pierwszej damie. - W trzy minuty powiedziała więcej niż Agata Duda przez dziesięć lat... - zaśmiał się.