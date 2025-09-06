O tym występie w "The Voice of Poland" będzie mówić cała Polska. Mocne słowa Badacha

W sobotę 6 września wystartowała 16. edycja "The Voice of Poland". Do grona jurorów powróciła Margaret, nowością jest natomiast obecność piątej trenerki. Została nią Anna Karwan, która sama brała udział w siódmej edycji show. W trakcie Przesłuchań w Ciemno wokalistka wytypuje dziesiątkę uczestników, którzy nie dostali się do żadnej z drużyn. W pierwszym odcinku jeden z uczestników odwrócił wszystkie cztery fotele. Okazało się, że wcześniej występował w innym programie. Serca jurorów skradł także inny uczestnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpak szuka swojego następcy w "The Voice"? Wspomniał o Steczkowskiej

"The Voice of Poland". 22-latek zachwycił trenerów. "Wyznaczyłeś poziom abstrakcyjnej poprzeczki"

W pierwszym odcinku 16. edycji "The Voice of Poland" pojawił się Marcin Spenner, który zaśpiewał "Tennessee whiskey". Wokalista występował w przeszłości w programie "X Factor". - Zaśpiewałeś bardzo rasowo i bardzo stylowo, ale nie przerysowałeś. Bardzo mi się to podobało, że nie słyszę kopii - zachwycał się Kuba Badach. Uczestnik nie wybrał go jednak jako trenera. - Jest rozum, jest serce i jest też intuicja i ona podpowiada mi chłopaków - stwierdził. Na scenie pojawił się także młody wokalista, który odwrócił aż trzy fotele. 22-letni Rafał Hnatio zaśpiewał "Honesty" z repertuaru Billy’ego Joela. Jedynym trenerem, który się nie odwrócił, był Kuba Badach. Muzyk szybko pożałował jednak swojej decyzji.

Nie mogę uwierzyć, jak strasznie s********m, że się nie odwróciłem

- stwierdził mąż Aleksandry Kwaśniewskiej. - Wyznaczyłeś poziom abstrakcyjnej poprzeczki, a jestem tutaj szóstą edycję, którego ja nigdy nie doznałem - skwitował Michał Szpak. Ostatecznie uczestnik postanowił zasilić drużynę Margaret.

"The Voice of Poland". 22-latek zachwycił internautów. "Nie z tej ziemi"

Występem Rafała zachwycili się nie tylko jurorzy, ale także internauci. Fani programu zwiastują mu wielką karierę. "Oj, chce się słuchać takich ludzi, kibicuję", "Wow", "Chwyta za serce", "Świetny występ. Wrażliwość działa bardzo na plus", "Faktycznie nie z tej ziemi. Lubię takich gości" - pisali w komentarzach pod nagraniem występu.