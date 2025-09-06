Maja Bohosiewicz postanowiła podjąć się tanecznego wyzwania i wystąpić w show Polsatu. Szkoli ją Albert Kosiński, z którym pokaże umiejętności już 14 września. Celebrytka trenuje w każdym tygodniu i na czas programu przeniosła się z Hiszpanii do Polski. Wygląda na to, że nie zamierza odpaść na początku formatu. Już snuje plany o tym, kogo zaprosi do familijnego odcinka!

Zobacz wideo Bohosiewicz o powrocie do szkoły. Jak to jest u jej dzieci?

"Taniec z gwiazdami". Maja Bohosiewicz chciałaby pokazać światu ważną osobę. "Ciekawe po kim mam tę wrodzoną skromność?"

Celebrytka pokazała na InstaStories SMS-y z ojcem. Radził jej, aby podchodziła do nauki kroków niczym do nauki jazdy autem. Wtem Bohosiewicz zaproponowała mu udział w rodzinnym odcinku "Tańca z gwiazdami". Uczestnicy często angażują rodziców, dzieci lub przyjaciół. "Szykuj laczki" - zaakcentowała celebrytka w wiadomości tekstowej. Opisała następnie fanom całą sytuację. "Jak bardzo chcemy, żeby mój tatuś, rocznik 1948, wystąpił w "TzG"? A musicie wiedzieć, że mój tata wszystko robi... najlepiej. Serio... on jak ogląda wybory miss, to każda jest pokraką, w piłkę nożną to grają patałachy, a teraz okazało się jeszcze, że umie tańczyć. Ciekawe po kim mam tę wrodzoną skromność?" - napisała celebrytka na profilu. "Jedziesz Adam" - obwieściła następnie. Ciekawe, czy finalnie zobaczymy ojca gwiazdy w show. Trzymacie za nią kciuki?

Maja Bohosiewicz znalazła czas na "Taniec z gwiazdami". Co będzie z "Love never lies"?

Celebrytka sprawdziła się jako host programu Netfliksa przez dwa sezony. W "Love never lies" była świadkiem dramatów w związkach oraz wielkich powrotów zakochanych po kłótni. Pocieszała pary, które niekiedy prały brudy na oczach całej Polski. Jak się okazuje, na razie nie ma wieści o trzecim sezonie show. - "Love never lies" nagrywaliśmy ostatni raz w zeszłym roku w kwietniu. Nawet nie mamy informacji, czy będzie kolejny sezon. W tym roku nie było. (...) Zresztą nagrywki trwały miesiąc, więc tutaj nie trzeba żadnego grafiku godzić - przekazała celebrytka w rozmowie z nami. Może zatem skupić się na innych projektach, jak na przykład "Taniec z gwiazdami".