Cyrku ciąg dalszy. Mróz się odpalił na temat Goździalskiej. Serio to powiedział!
Piotr Mróz najpierw został podsumowany przez Monikę Goździalską, która twierdzi, że aktor wcale nie robi żadnej kariery. Gwiazdor nie pozostał jej dłużny.
Piotr Mróz, Monika Goździalska
Piotr Mróz dał się poznać szerszej publiczności dzięki "Gliniarzom" oraz programowi "Taniec z gwiazdami". Często bywa na eventach branżowych i zabiera głos między innymi na temat wiary. Niedawno zobaczyliśmy go także w drugiej odsłonie "Good Luck Guys", do której zaproszono Monikę Goździalską. Widać, że ta dwójka nie pała do siebie sympatią. W programie można było odczuć konflikt między celebrytami. Goździalska "zmiażdżyła" aktorka w wywiadzie, czego sam zainteresowany nie zignorował. Sami zresztą sprawdźcie.

Piotr Mróz odgryza się Monice Goździalskiej. "Jakie ona ma sukcesy?"

Aktor poruszył temat celebrytki w rozmowie ze Światem Gwiazd. - Monika z całym szacunkiem, ale ja jestem ze trzy orbity wyżej niż ty. Trzy orbity wyżej w hierarchii tej rozpoznawalności, bycia w show-biznesie, mediach. Jestem przekonany, że ona na mnie będzie próbowała zdobywać swoją atencję, bo ona chce klikalności  - zaczął Mróz, odpowiadając koleżance z branży. Zaczął następnie analizować jej osiągnięcia. - Jakie ona ma sukcesy? Jeżeli ma... z całym szacunkiem. U mnie są namacalne sukcesy. To nie jest pycha, to fakt. (...) Tacy ludzie będą szukali atencji - przekazał. Powiedział także, że Goździalska dużo przeklina i kojarzy ją zdecydowanie mniejsze grono. - Jeżeli ona mi powiedziała, że ja za bardzo chce, dlatego nie zrobiłem kariery w mediach, to niech spojrzy też troszkę na siebie i rozliczy swoją pozycję w mediach. Ja jestem święcie przekonany, że idziemy po ulicy i na 100 przypadkowych osób, to mnie rozpozna przynajmniej 50, a ją ze trzy - podsumował dosadnie.

"Good Luck Guys". W programie nie tylko Piotr Mróz i Monika Goździalska

Format Prime Video stawia celebrytów w niekomfortowych sytuacjach. Muszą walczyć o przetrwanie i przy okazji pamiętać o tym, że każdy ich ruch śledzą kamery. W drugim sezonie widzimy nie tylko Mroza i Goździalską, ale i między innymi Karolinę Pisarek, Paulinę Hornik oraz Tamarę Gonzales, która przed laty prowadziła "Pytanie na śniadanie". Uczestnicy z różnych branż spotkali się w słonecznej Tajlandii. 

