22. edycja "Twojej twarzy brzmi znajomo" wystartowała z przytupem. Już w premierowym odcinku emocje sięgnęły zenitu. Jurorzy byli zachwyceni Krystianem Ochmanem, jednak to Natalia Muianga wygrała wieczór i odebrała czek na 10 tys. zł. Ta decyzja wywołała prawdziwą burzę w sieci.
Podczas niedawnego odcinka show Polsatu na scenie zobaczyliśmy m.in. Andrzeja Nejmana jako Zucchero, Edytę Herbuś w roli Susanny Hoffs, Modesta Rucińskiego jako Marcina Millera czy Julię Żugaj z repertuarem Modern Talking. Największe emocje wzbudzili jednak Natalia Muianga wcielająca się w Whitney Houston i Krystian Ochman, który na scenie zagrał Rudiego Schubertha. Jurorzy jednogłośnie chwalili wokalistę, podkreślając jego luz, świetnie oddaną barwę i charakterystyczne maniery wokalne. To właśnie on po ocenach jurorów prowadził w tabeli, ale głosy uczestników sprawiły, że spadł na drugie miejsce. Zwyciężyła Muianga, a jej wygrana została przekazana na cel charytatywny. Widzowie w pozostawionych na Facebooku komentarzach nie kryli swojego oburzenia. "Nieźle Ochmana załatwili. Płakać się chce", "Konkurencja się wystraszyła, więc zepchnęła Krystiana", "Krystian Ochman miał lepszy występ i lepiej zaśpiewał niż Natalia." pisali w komentarzach rozżaleni widzowie.
2 września odbyła się uroczysta prezentacja najnowszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Na czerwonym dywanie pojawili się uczestnicy oraz jury show, a wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko fanów telewizji, ale także miłośników mody. Największe zainteresowanie wzbudziła Justyna Steczkowska, która tego wieczoru postawiła na kreację w intensywnym odcieniu czerwieni. Suknia o dopasowanym kroju została urozmaicona koronkowymi zdobieniami na biodrach. Równie ciekawie prezentowała się Edyta Herbuś, która na premierę wybrała brązową, atłasową sukienkę ozdobioną dużymi grochami - motywem uchodzącym za jeden z najgorętszych trendów sezonu. Stylizacja była zarazem elegancka i modna, a zarazem potwierdziła, że Herbuś świetnie odnajduje się w świecie aktualnych nowinek ze świata mody.
