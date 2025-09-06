Powrót na stronę główną
Ada z "Rolnika" w kreacji z głębokim wycięciem. Tak ubrała się na wesele
Adrianna Tyszka, uczestniczka dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", ponownie zachwyciła fanów swoim stylem. Na Instagramie pokazała zdjęcie z wesela w eleganckiej sukience z efektownym wycięciem. Fotografia szybko przyciągnęła uwagę internautów i wywołała lawinę komentarzy.
Ada z 'Rolnika' w morskiej stylizacji. Komentarze mówią same za siebie
Fot. TVP

Adrianna Tyszka zdobyła popularność dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie poznała swojego ukochanego Michała. Para pokazała, że prawdziwą miłość można odnaleźć nawet przed kamerami, a ich związek wciąż inspiruje widzów. Obecnie Ada aktywnie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 100 tysięcy osób, pokazując zarówno ważne wydarzenia, jak i codzienne, drobne chwile. 

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

Ada z "Rolnika" opublikowała zdjęcie z wesela. Jej stylizacja w morskim odcieniu zachwyca

Niedawno Tyszka opublikowała na Instagramie zdjęcie z wesela, które przyciągnęło uwagę fanów. Uczestniczka programu Telewizji Polskiej zaprezentowała się w długiej, morskiej sukience z efektownym wycięciem, które eksponowało nogę, nadając stylizacji elegancji i lekkości. Materiał kreacji układał się w sposób podkreślający sylwetkę uczestniczki programu, a uwagę zwracały także efektowne falbany w górnej części stylizacji. Ada dobrała do kreacji jasne buty na obcasie, które kontrastowały z kolorem sukni i dodawały stylizacji nowoczesnego charakteru. Włosy kobiety zostały starannie upięte, co podkreślało szykowny wygląd i sprawiało, że całość prezentowała się spójnie i bardzo efektownie. Fotografia została wykonana w lustrze, a Ada podpisała ją krótko, lecz wymownie. "Hej wesele" - napisała rolniczka. 

Ada z "Rolnika" zachwyca fanów morską suknią. Jej elegancka stylizacja i starannie upięte włosy przyciągnęły falę pochlebnych komentarzy

Pod postem szybko pojawiły się komentarze fanów, którzy nie szczędzili pochwał i wyrażali zachwyt nad wyglądem Adrianny. Internauci zachwycali się zarówno nad elegancką sukienką, jak i całym efektem stylizacji - od starannie upiętych włosów po dobrze dobrane buty. "Pięknie wyglądasz! Zabawy do rana" - pisali. Inni pytali o szczegóły stylizacji: np. "Skąd ta piękna sukienka?", chcąc dowiedzieć się, gdzie można kupić podobną kreację. Nie brakowało też słów uznania dla samej Ady i jej wyczucia stylu: "Ty to jesteś stworzona do takich kreacji", "Ślicznie wyglądasz, piękna sukienka i super ci w tym kolorze". Pojawiały się również krótkie, entuzjastyczne wpisy. "Wyglądasz świetnie", "Nasza cudna Adrianna", "Super wyglądasz" - pisali rozentuzjazmowani fani. 

