Tomasz Karolak po raz pierwszy wystąpił w roli prowadzącego program "Pytanie na śniadanie". Jego partnerką była Marzena Rogalska. Aktor od samego początku pokazał swoje charakterystyczne poczucie humoru, przechwalając się i żartując, co natychmiast rozbawiło Rogalską. - Na skromność nie umrzemy, jak państwo słyszą - zażartowała Rogalska. Fani w sieci wyrazili swoją opinię na temat debiutu aktora. Tak go ocenili.

"Pytanie na śniadanie". Tomasz Karolak w roli prowadzącego. Jak mu poszło?

Marzena Rogalska z samego rana powitała fanów "Pytania na śniadanie". Od razu ogłosiła, kto będzie jej partnerem. - Niech mnie ktoś uszczypnie! Uszczypnij mnie, bo mi się wydaje, że ja śnię boski sen! Nie, to jest po prostu boski tydzień w "Pytaniu na śniadanie", a ze mną jest Boski Ludwik, czyli Tomek Karolak we własnej osobie - słyszymy. Nie obyło się bez żartów. - Powiem państwu, że Karolak tutaj wszedł i parę minut temu powiedział: "ja przyszedłem tu pokazać ci, jak się prowadzi 'Pytanie na śniadanie'" - mogliśmy usłyszeć. Fani uaktywnili się w mediach społecznościowych. "Super, fajna z was para", "Super, będzie wesoło, uwielbiam pana Karolaka", "Fajna... zwariowana para, coś się w końcu dzieje na ekranie", "Chcemy ten duet na stałe" - czytamy. Nie każdy był jednak zachwycony. Były też negatywne komentarze. "Moim zdaniem ta para przedstawia słaby poziom prowadzenia programu", "Para prowadzący za dużo mówi, przerywa wypowiedzi gościom, nie daje im się wypowiedzieć, ja jednak chciałabym bardziej posłuchać gości programu, ponieważ ciekawie opowiadają i lepiej niż prowadzący" - czytamy na Facebooku. Co sądzicie?

Tomasz Karolak w "Pytaniu na śniadanie". Jego obecność nie jest przypadkowa

Tomasz Karolak nieprzypadkowo pojawił się w roli prowadzącego "Pytania na śniadanie". Wszystko przez premierę serialu, która ma miejsce właśnie 6 września. Po pięciu latach przerwy na widzów TVP2 czeka prawdziwa gratka, bo na antenę stacji wraca uwielbiany przez nich serial "Rodzinka.pl". Karolak ponownie wcieli się w rolę Ludwika Boskiego. W produkcji również wystąpią: Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski. Będziecie oglądać?