Trzeci sezon "Królowej przetrwania" zbliża się wielkimi krokami. W programie "Mówię Wam", wyemitowanym 6 września, ogłoszono pierwsze nazwiska uczestniczek, które na pewno przyciągną uwagę widzów. Do rywalizacji dołączą Ilona Felicjańska oraz Nicol Pniewska.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Serowska ogląda "Królową przetrwania". Wtem wspomniała, co sądzi o Smaszcz

Ogłoszono nowe uczestniczki "Królowej przetrwania". Do rywalizacji dołączają Ilona Felicjańska i Nicol Pniewska

Przypomnijmy, że program "Królowa przetrwania" zadebiutował na antenie TVN7 w 2023 roku i od razu wzbudził niemałe kontrowersje. W show dwanaście znanych kobiet - gwiazd mediów społecznościowych, show-biznesu i popkultury - zostaje rzuconych w surowe warunki dżungli, z dala od wygód codzienności. Uczestniczki muszą zmierzyć się z brakiem luksusów, które zazwyczaj towarzyszą ich życiu. Rywalizacja wymaga od nich nie tylko wytrzymałości fizycznej, ale też umiejętności budowania sojuszy. Drugą edycję show wygrała Natsu. Poprzednie sezony "Królowej przetrwania" przyzwyczaiły widzów do skrajnie różnorodnych uczestniczek. Nie inaczej będzie tym razem. Obie nowe gwiazdy show reprezentują zupełnie odmienne światy - Felicjańska ma za sobą lata doświadczeń, sukcesów i upadków, natomiast Pniewska dopiero stawia pierwsze kroki w dorosłości i świecie show-biznesu. To połączenie sprawia, że trzeci sezon programu TVN7 znowu może wywołać wiele emocji i kontrowersji.

Ilona Felicjańska i Nicol Pniewska, mimo różnic, mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami. W ich życiorysach nie brakuje także głośnych wydarzeń

Ilona Felicjańska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata mody lat 90. Jako modelka zdobyła liczne tytuły w konkursach piękności i współpracowała z wielkimi markami zarówno w kraju, jak i za granicą. W kolejnych latach rozwijała karierę medialną, próbując swoich sił w telewizji, literaturze i prowadzeniu własnej działalności. Jej życie prywatne i zawodowe wielokrotnie było komentowane w mediach, a sama celebrytka nie unikała trudnych tematów, takich jak uzależnienia czy kryzysy wizerunkowe. Natomiast Nicol Pniewska to influencerka, która już zdążyła trafić na nagłówki portali plotkarskich. Córka związanego z modą Barta Pniewskiego w ostatnich miesiącach znalazła się w centrum medialnej burzy związanej z głośnym rozstaniem z Allanem Krupą. Nicol rozwija swoją pasję do muzyki i próbuje swoich sił na scenie rapowej. Jej debiutancki utwór "Warszawskie kluby" zdobył niemałą popularność w sieci.