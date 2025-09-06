Kożuchowska wyjawiła prawdę o roli w "Rodzince.pl". Z tym ma problem

Po pięciu latach przerwy na widzów TVP2 czeka prawdziwa gratka, bo już jesienią na antenę stacji wraca uwielbiamy przez nich serial "Rodzinka.pl". Już od kilku tygodni dobrze znana sympatykom serialu ekipa pracuje na planie nad nowymi odcinkami. W roli Natalii Boskiej po raz kolejny zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską. W najnowszym wywiadzie aktorka wyjawiła, ile wspólnego ma z graną przez nią postacią, którą tak bardzo pokochali widzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska o tym, jaką jest mamą. Patrzy na oceny?

Małgorzata Kożuchowska o roli w serialu "Rodzinka.pl". "Ona krzyczy, a ja nie lubię krzyku"

Natalia Boska z "Rodzinki.pl" jest energiczną i zaangażowaną mamą, która jest nadopiekuńcza i często reaguje bardzo emocjonalnie na poczynania swoich synów. W jednym z ostatnich wywiadów Małgorzata Kożuchowska została zapytana o to, ile ma w sobie z granej przez nią bohaterki. Aktorka przyznała, że owszem, wiele cech je łączy. "Myślę, że jednak jest więcej różnic. Mimo tego, że na pewno wspólne mamy poczucie humoru, podobną energię w sensie temperamentu i taką umiejętność ogarniania rzeczywistości, bo Natalia to opanowała do perfekcji" - wyznała w rozmowie z serwisem Plejada. Jak się jednak okazuje, jak podkreśliła sama Kożuchowska, między nimi jest także wiele różnic.

Ale ona krzyczy - na Ludwika, bo już chłopców nie ma. Ona krzyczy - ja w ogóle nie. Nie lubię krzyku. Miałam z tym problem na samym początku, że mówiłam Patrykowi (reżyser serialu - przyp. red.): "Boże, niech ona tak nie krzyczy. Wszyscy będą... Zresztą czasami się pojawiają takie komentarze: "O znowu będziesz się darła na chłopaków". Ja mówię: "Tak będę się darła, bo to jest taka postać

- wyznała aktorka.

Małgorzata Kożuchowska zaufała intuicji reżysera "Rodzinki.pl". Opłaciło się

W dalszej części wywiadu Małgorzata Kożuchowska podkreśliła, że w pełni zaufała reżyserowi serialu, że właśnie taka powinna być postać Natalii Boskiej, bo będzie się z nią utożsamiać wiele kobiet. Może i nieidealna i porywcza, ale kochająca i w pełni oddana rodzinie. Aktorka podkreśliła, że od czasu początków emisji serialu otrzymywała bardzo pozytywny odbiór i kobiety podchodziły do niej na ulicy, podkreślając, że same utożsamiają się z graną przez nią bohaterką.