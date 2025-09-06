"The Voice of Poland" powraca na antenę. To już 16. edycja uwielbianego przez widzów TVP2 show. W tym sezonie w fotelach jury zobaczymy: Michała Szpaka, Kubę Badacha, Margaret oraz Tomsona i Barona. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany o 20:30, a my wiemy, co się działo na planie. Zaledwie kilka minut przed startem nagrań, kamery zarejestrowały rozmowę Margaret i Szpaka. Na co się umówili?

"The Voice of Poland". Sojusz Margaret i Michała Szpaka

Jak się dowiadujemy, powrót Margaret na obrotowy fotel muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki przyniesie wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Co więcej, dojdzie do sytuacji, która ma miejsce pierwszy raz w trakcie trwania programu! Okazuje się, że wokalistka zawrze sojusz z Michałem Szpakiem, który jest wymierzony przeciwko pozostałym trenerom. - Margaret, spróbuj mnie zablokować - rzucił Michał Szpak tuż przed startem Przesłuchań w Ciemno, podczas których trenerzy mają możliwość uniemożliwić pozostałym walkę o najlepszych uczestników. - Ale nie mogę ci tego obiecać, tak samo jak ty - usłyszał w odpowiedzi. Po chwili padła propozycja ze strony artysty:

Ja ci mogę. Musimy pakt zawrzeć, sojusz

- wypalił z propozycją, na którą przystała Małgorzata Jamroży. - Dobra, czyli ich tylko blokujemy. Tylko ich blokujemy. Ale jak ich blokujemy, to normalnie wygrywamy to - albo ty, albo ja - umówili się trenerzy, snując plan przeciwko Tomsonowi i Baronowi oraz Kubie Badachowi. Czy plan wokalistów przyniesie sukces? Dowiecie się tego, oglądając kolejne odcinki w soboty o 20:30 na antenie TVP2 i TVP VOD.

Michał Szpak i Kuba Badach w "The Voice of Poland" - będą lecieć iskry

4 września donosiliśmy, co czeka widzów w nowej edycji "The Voice of Poland". Oj, będzie się działo! Zwłaszcza między Szpakiem a Badachem. - Patrz, do Kuby przychodzi mnóstwo ludzi i żaden się nie wybił - powie Michał. - Nie obawiaj się narcyzmu, z tym się trzeba urodzić - odpowie mu Kuba. Ten nie pozostanie mu dłużny i dojdzie do kolejnej wymiany zdań. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Co za sceny w "The Voice of Poland". Między Szpakiem a Badachem lecą iskry: Nie obawiaj się narcyzmu. Macie ochotę obstawić, czyja drużyna w tym sezonie będzie najlepsza? Zajrzyjcie do naszej sondy na dole strony.

