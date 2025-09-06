Powrót na stronę główną
Sojusz Margaret i Szpaka przeciwko pozostałym trenerom. Ich rozmowa ujrzała światło dzienne
"The Voice of Poland" powraca na antenę. Widzowie TVP już w sobotę 6 września o godz. 20:30 będą mogli śledzić losy kolejnych aspirujących muzyków. Emocji dostarczą także jurorzy.
16. edycja 'The Voice of Poland'
"The Voice of Poland" powraca na antenę. To już 16. edycja uwielbianego przez widzów TVP2 show. W tym sezonie w fotelach jury zobaczymy: Michała Szpaka, Kubę Badacha, Margaret oraz Tomsona i Barona. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany o 20:30, a my wiemy, co się działo na planie. Zaledwie kilka minut przed startem nagrań, kamery zarejestrowały rozmowę Margaret i Szpaka. Na co się umówili?

"The Voice of Poland". Sojusz Margaret i Michała Szpaka

Jak się dowiadujemy, powrót Margaret na obrotowy fotel muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki przyniesie wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Co więcej, dojdzie do sytuacji, która ma miejsce pierwszy raz w trakcie trwania programu! Okazuje się, że wokalistka zawrze sojusz z Michałem Szpakiem, który jest wymierzony przeciwko pozostałym trenerom. - Margaret, spróbuj mnie zablokować - rzucił Michał Szpak tuż przed startem Przesłuchań w Ciemno, podczas których trenerzy mają możliwość uniemożliwić pozostałym walkę o najlepszych uczestników. - Ale nie mogę ci tego obiecać, tak samo jak ty - usłyszał w odpowiedzi. Po chwili padła propozycja ze strony artysty:

Ja ci mogę. Musimy pakt zawrzeć, sojusz 

 - wypalił z propozycją, na którą przystała Małgorzata Jamroży. - Dobra, czyli ich tylko blokujemy. Tylko ich blokujemy. Ale jak ich blokujemy, to normalnie wygrywamy to - albo ty, albo ja - umówili się trenerzy, snując plan przeciwko Tomsonowi i Baronowi oraz Kubie Badachowi. Czy plan wokalistów przyniesie sukces? Dowiecie się tego, oglądając kolejne odcinki w soboty o 20:30 na antenie TVP2 i TVP VOD. 

Michał Szpak i Kuba Badach w "The Voice of Poland" - będą lecieć iskry

4 września donosiliśmy, co czeka widzów w nowej edycji "The Voice of Poland". Oj, będzie się działo! Zwłaszcza między Szpakiem a Badachem. - Patrz, do Kuby przychodzi mnóstwo ludzi i żaden się nie wybił - powie Michał. - Nie obawiaj się narcyzmu, z tym się trzeba urodzić - odpowie mu Kuba. Ten nie pozostanie mu dłużny i dojdzie do kolejnej wymiany zdań. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Co za sceny w "The Voice of Poland". Między Szpakiem a Badachem lecą iskry: Nie obawiaj się narcyzmu. Macie ochotę obstawić, czyja drużyna w tym sezonie będzie najlepsza? Zajrzyjcie do naszej sondy na dole strony. 

