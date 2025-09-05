Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Już 14 września widzowie zobaczą efekty treningów wszystkich uczestników. Tuż przed premierą programu na salę treningową zajrzał dziennikarz Kozaczka, który miał okazję porozmawiać z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem. W pewnym momencie padło pytanie o to, jaką trenerką jest Kaczorowska. Dziennikarz przypomniał słowa Filipa Gurłacza, który w przeszłości trenował z tancerką i zdradził, że bywała wobec niego bardzo wymagająca. Reakcja Rogacewicza była dosyć... nerwowa.

Zobacz wideo Pavlović podsumowała Kaczorowską. "Dużo jej się oberwało"

Marcin Rogacewicz wprost o Agnieszce Kaczorowskiej. Skonfrontował się ze słowami Gurłacza

- Filip Gurłacz często mówił, że jesteś bardzo mocną i wymagającą trenerką. Czy tak jest faktycznie? - dopytywał Kaczorowską dziennikarz. - Oj tam, nie będziemy chyba o tym dużo opowiadać. Nie no, jaką jestem trenerką? - zwróciła się do Rogacewicza. Ten od razu nawiązał do słów jej poprzedniego partnera. - Zadzwońmy do Filipa, może zapytamy? - odpowiedział lekko zirytowany. Chwilę później sam podzielił się swoimi przemyśleniami na temat współpracy z Kaczorowską. - Potrafi idealnie wydobyć to, co jest potrzebne w danym momencie i ma do tego idealne narzędzia. To, co jest dla mnie fascynujące, w konkretnym momencie umie trafić taki klawisz, który wydobywa ze mnie konkretną nutę, a to jest bardzo wysoka umiejętność. Czasami ciężko jest znaleźć sposób, żeby go otworzyć, kiedy parkiet jest dla mnie swego rodzaju przełamywaniem wstydu - przyznał.

Agnieszka Kaczorowska o treningach z Marcinem Rogacewiczem. Łatwo nie jest

Okazuje się, że treningi z aktorem są dosyć sporym wyzwaniem logistycznym. - Dzisiaj trenujemy siedem godzin, bo dziś jest dzień, kiedy Marcin nie ma planu zdjęciowego, więc chcemy skorzystać z całego dnia. A tak na ogół to tak trzy, cztery, w zależności od możliwości. Czasem w przerwie od planu zdjęciowego dwie godziny. Zależy, jak się uda. Tak kombinujemy, żeby zrobić jak najwięcej - tłumaczyła Kaczorowska w tym samym wywiadzie. Będziecie na nich głosować? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.