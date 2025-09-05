6 września na antenę TVP2 wraca "The Voice of Poland". Premierowy odcinek nowej serii zostanie wyemitowany o godzinie 20:30. Wśród nowych uczestników pojawi się dobrze znany muzyk. Marcin Spenner w 2012 roku pojawił się w show "X Factor". Tam konkurował z samym Dawidem Podsiadłą. Pandemia zastopowała jednak jego karierę. Teraz muzyk postanowił wrócić do gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpak szuka swojego następcy w "The Voice"? Wspomniał o Steczkowskiej

Wraca do muzycznego show! Dobrze go znacie

Marcin Spenner po latach nieobecności wraca na rynek muzyczny. Zrobiło się o nim głośno, gdy w 2012 roku dotarł do finału "X Factor". Choć ostatecznie to Dawid Podsiadło zwyciężył decyzją widzów, Marcin postanowił wykorzystać tę szansę, by rozwijać swoją karierę. W 2015 roku wydał singiel "Moskwa", a cztery lata później zadebiutował albumem. "W 2019 roku wydałem album o przewrotnym tytule 'Na Czas', który niestety okazał się niewłaściwy, ponieważ zaraz potem przyszła pandemia i kolokwialnie mówiąc, zmiotła mnie z planszy. To był moment, w którym uświadomiłem sobie, że chyba muszę odpuścić na dobre muzykę i pożegnałem się z nią na dobre" - wspomina Marcin Spenner w materiale promującym pierwszy odcinek "The Voice of Poland" nowego sezonu. Będziecie oglądać?

Dlaczego Marcin Spenner idzie do "The Voice of Poland"? Ma ważny powód

Przez ostatnie lata Marcin Spenner skupił się na pracy oraz na wychowaniu córki Natalii. Dziewczynka ma dwa lata. To ona skłoniła go do powrotu do muzyki. "Myślę, że głównym bodźcem, który skłonił mnie do tego, żeby przyjść do tego programu, jest moja córka Natalia. Myślałem, że nie będę nastawiony bojowo, ale chyba nie umiem inaczej. Kiedyś byłem sportowcem, tak już zostało. Wszystko biorę na poważnie" - wyznał Marcin Spenner. W sobotnim odcinku "The Voice of Poland" muzyk zaśpiewa przebój Chrisa Stapletona "Tennessee Whiskey". "Piosenka, którą zaprezentuję przed trenerami, jest o odkupieniu, jest o wdzięczności, jest o miłości i przede wszystkim jest o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Ten występ zdecydowanie chciałbym dedykować mojej córce Natalii" - podkreślił. ZOBACZ TEŻ: Szpak szuka swojego następcy w "The Voice"? Wspomniał o Steczkowskiej