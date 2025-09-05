"halo tu polsat" wprowadziło spore zmiany wraz z nowym sezonem, prezentując telewidzom odmienione pary prowadzących. Aktualnie tworzą je: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz, Ola Filipek i Aleksander Sikora, Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Ostatni duet zaliczył swój debiut w piątek 5 września. Jak ocenili ich oglądający?

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny poprowadzili "halo tu polsat". W komentarzach piszą o jednym

Przypomnijmy, że dotychczasowo Sykut-Jeżyna prowadziła śniadaniówkę Polsatu u boku Krzysztofa Ibisza. Od nowej edycji towarzyszyć jej będzie jednak Tomasz Wolny, który wcześniej współpracował przy tworzeniu "Pytania na śniadanie" w TVP. Duet pierwszy raz poprowadził program w piątek 5 września, a internauci prędko zdecydowali się podzielić zdaniem na temat prezenterów. Media społecznościowe "halo tu polsat" zalała fala komentarzy.

"Jak dobrze zobaczyć znów pana Tomka w TV. 'halo tu polsat' bardzo dobra decyzja. Miło się ogląda", "Pani Paulina to słońce Polsatu, a pan Tomasz wytwarza taką pozytywną energię. Bardzo zgrany duet. Tak trzymać", "Super para", "Bardzo przyjemny duet. Konkret i delikatność", "Bardzo fajnie się was ogląda", "Paulina świetna u boku Wolnego - oglądam dalej!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów widzów.

Debiut w "halo tu polsat" zaliczyli też Ola Filipek i Aleksander Sikora. Widzowie jasno ich ocenili

Innym duetem, który zadebiutował niedawno w "halo tu polsat" byli Ola Filipek i Aleksander Sikora. Para poprowadziła śniadaniówkę po raz pierwszy 31 sierpnia, a widzowie także wtedy chętnie wypowiedzieli się na ich temat w mediach społecznościowych. Komentarze były podobne do tych, które otrzymali Sykut- Jeżyna i Wolny. "Świetny duet. Dobrze widzieć wasze uśmiechy", "Super duet. Polsat strzał w dziesiątkę", "Będzie ekstra, bez wątpienia", "Jak dobrze się was ogląda, jest między wami chemia i czuć to", "Rewelacja", "Ktoś miał nosa, żeby was połączyć w parę. Jesteście genialni" - pisali internauci.