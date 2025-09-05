Agata i Piotr, małżonkowie z dziesiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", wkrótce oficjalnie zakończą swój związek. Choć decyzja o rozwodzie zapadła już jakiś czas temu, procedury przeciągają się, a frustrację daje się wyczuć po obu stronach. Teraz Agata ujawniła, kiedy został wyznaczony termin rozprawy rozwodowej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Historia bez happy endu. Agata po kilku dniach wyprowadziła się ze wspólnego domu

Relacja Agaty i Piotra od początku budziła emocje. Mimo że program miał zakończyć się happy endem, wszystko rozpadło się już po kilku dniach, gdy Agata opuściła wspólny dom. Od tamtej pory ich małżeństwo formalnie trwa. Piotr publicznie przyznawał, że brak rozwodu go irytuje. Skarżył się na brak odpowiedzi ze strony produkcji i trudności w doręczeniu wymaganych pism. - Nic się nie dzieje, a ja powoli tracę już cierpliwość na produkcję. Kontaktowałem się… mimo podania adresu pracy – zero odzewu - relacjonował na Instagramie. Tymczasem Agata zdaje się z dystansem odnosić do całej sytuacji, publikując wpisy w mediach społecznościowych. Z nieukrywaną ironią podała konkretną datę. "Jutro jest rozwód…" - napisała, dodając, że miała się już nie odzywać, ale nie może przestać się śmiać z absurdu sytuacji.

Agata i Piotr się rozwodzą. Padł konkretny termin

W rozmowie z Plejadą Agata potwierdziła, że 5 września 2025 r. to ostateczna data rozprawy rozwodowej. Wyraziła też nadzieję, że to już zamknie cały temat, choć sama nie kryje rezerwy co do tego, czy Piotr rzeczywiście stawi się w sądzie. Tymczasem Piotr zapowiedział, że odniesie się do sprawy podczas transmisji na żywo, na swoim profilu na Instagramie. Nie wiadomo, czy uczestnik show TVN-u zdecyduje się na zmianę nazwiska, które przyjął po Agacie i które dalej nosi mimo planowanego rozwodu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to reality show oparte na popularnym zagranicznym formacie "Married at First Sight". Program opiera się na eksperymencie społecznym: uczestnicy poznają się dopiero w dniu ślubu, a ich pierwsze spotkanie ma miejsce przed ołtarzem. Decyzję o doborze par podejmują eksperci - psychologowie, socjologowie i specjaliści od relacji, którzy analizują osobowość, wartości i oczekiwania kandydatów.