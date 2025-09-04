"Kuchenne rewolucje" zadebiutowały na antenie TVN w 2010 roku i cały czas cieszą się popularnością. Magda Gessler kolejny raz będzie próbowała uratować polskie restauracje od upadku. Przed nami już 31. sezon show. W pierwszym odcinku, który wyemitowano 4 września, restauratorka udała się do Włocławka, by pomóc Arturowi - właścicielowi Białego Kredensu. Czy misja Magdy Gessler się powiodła?

REKLAMA

Zobacz wideo Jaki jest powód nieudanych "Kuchennych rewolucji"?

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler była oburzona tym, co serwowała restauracja

W pierwszym odcinku najnowszego sezonu Magda Gessler udała się do Włocławka. Restauratorka, która miała jednak trudności z dotarciem na miejsce, była zaskoczona niektórymi pozycjami w menu. - Barszcz z makaronem? Pierwszy raz coś takiego słyszę - mówiła. - Ktoś ześwirował, podając makaron świderki do barszczu - skwitowała danie Gessler. Kotlet francuski oburzył gwiazdę. - K***a, jak to śmierdzi! - grzmiała. - Proszę to zabrać. (...) To jest ohydne - stwierdziła. To nie był jednak koniec. Gdy restauratorka przekroiła dewolaja, nie wytrzymała. Rzuciła talerzem o ziemię. - Jak można knocić polskie jedzenie, polskie klasyczne dania?! - grzmiała. - Jeszcze tak źle nie było - podkreślała. - Tu jest niejadalnie. To jest przestępstwo, to co robią - podsumowała Gessler i opuściła lokal.

Pracownice miały obawy, że właściciel nie dokończy rewolucji ze względu na krytyczne słowa gwiazdy. Do zmian jednak doszło. - Zaskoczyła mnie jako człowiek. Naprawdę fajna kobitka - powiedział o restauratorce Artur. Gwiazda TVN przemianowała restaurację na "Pełny chlebek". Gessler postawiła na zmianę nie tylko nazwy, ale i wnętrza. Zdecydowała się na lokalne klimaty. Mimo kłopotów i napięcia w kuchni kolacja się odbyła i okazała się sukcesem.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler powróciła do restauracji. Czy lokal utrzymał poziom?

Po czterech tygodniach Magda Gessler ponownie zawitała do "Pełnego chlebka". Czy restaurator udźwignął presję powrotu gwiazdy? Jak się okazuje... tak! Prowadząca "Kuchenne rewolucje" była zadowolona z tego, co serwuje lokal. Dania, które wprowadziła do restauracji, w większości jej smakowały. Rewolucja się udała. - Żur, dobra zupa schrzaniona tym, że nie znacie się na niuansach, które są konieczne - oceniła. - Pascha jest przepyszna. Najlepsza, jaką w życiu jadłam. Jest obłędna - uznała Gessler. - Jest nieźle - skwitowała.