Meghan Markle znowu znalazła się na celowniku zagranicznych mediów, a wszystko za sprawą sensacyjnej teorii spiskowej, która od lat krąży w sieci. Tym razem internet i tabloidy ponownie zasugerowały, jakoby księżna Sussex mogłaby mieć "tajemniczą córkę", co wywołało lawinę spekulacji.

Meghan Markle odnosi się do absurdalnej plotki. Wcześniej oskarżano ją o inne zaskakujące rzeczy

Historia domniemanej tajemniczej córki Markle odżyła na nowo w 2024 roku i szybko znalazła się w centrum zainteresowania fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Internauci łączyli ją z wcześniejszymi, równie zaskakującymi teoriami, jak rzekome upozorowanie ciąż Markle czy spekulacjami, że córka jej przyrodniej siostry Noelle Rasmussen jest w rzeczywistości dzieckiem ukochanej Harry'ego. Plotki, choć absurdalne, zyskały ogromny zasięg. Sprawa stała się głośna do tego stopnia, że Markle postanowiła zamienić całą sytuację w żart. W jednym z odcinków drugiego sezonu swojego programu "With Love Meghan" księżna Sussex żartobliwie odniosła się do sprawy rzekomej córki, rozmawiając ze swoją przyjaciółką Chrissy Teigen. Kiedy Meghan przez przypadek nazwała kwiat głogu "Honsworth", koleżanka nieoczekiwanie nawiązała do głośnych plotek. - Masz dziecko o imieniu Honsworth? - zapytała, żartując. Meghan po chwili się odniosła. - To moje dziecko, o którym nigdy nie słyszałaś! A tak przy okazji, gdybym potrafiła utrzymać taki sekret… to byłoby imponujące - wyjawiła. Przypomnijmy, że Meghan jest mamą dwojga dzieci - Archiego i Lilibet - i według medialnych doniesień nie planuje powiększenia rodziny.

Meghan Markle wspomina czasy życia jako księżna. Otwarcie skrytykowała obowiązek noszenia cielistych rajstop

W związku z premierą drugiej serii swojego show Meghan Markle pojawiła się w wywiadzie dla "Bloomberg Originals", gdzie podzieliła się refleksjami na temat swojego życia w Pałacu Buckingham i poza nim. Księżna Sussex w rozmowie z Emily Chang szczerze przyznała, że wcześniej musiała podporządkowywać się ścisłym zasadom protokołu. - Kilka lat temu nie mogłam być tak otwarta i musiałam nosić cieliste rajstopy cały czas. To było trochę niefajne i nieautentyczne - wyjawiła. Teraz, jak zaznaczyła z ulgą, może w pełni decydować o swoim stylu i działaniach zawodowych, co daje jej poczucie komfortu i możliwość bycia sobą w każdej sytuacji.