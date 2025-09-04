Afera w "Milionerach". Urbański myślał, że uczestniczka wyjdzie ze studia

W najnowszym odcinku "Milionerów" doszło do niespodziewanej sytuacji. Uczestniczka była zaskoczona pytaniem, które otrzymała. Jednocześnie wytknęła produkcji brak precyzji. W jej opinii pytanie zostało źle sformułowane. Hubert Urbański był zaskoczony takim obrotem spraw.

Zamieszanie w "Milionerach". "Pytanie jest nieprawidłowo sformułowane"

W trzecim odcinku programu, który obecnie jest emitowany w nowej odsłonie przez stację Polsat, do gry przystąpiła Natalia Kędziorek. Uczestniczka usłyszała pytanie za 25 tysięcy złotych dotyczące SUV-ów. Z pozoru wydawało się dosyć łatwe. "Na parkingu jest dziewięć sedanów i są trzy SUV-y. Ile procent wszystkich aut stanowią SUV-y?" - brzmiała treść pytania. Do wyboru były cztery odpowiedzi

A: 0,1

B: 0,25

C: 0,5

D: 0,75

Uczestniczka szybko stwierdziła, że pytanie jest źle sformułowane. - Pytanie jest nieprawidłowo sformułowane, ponieważ pytanie jest na procenty, a w odpowiedzi mamy ułamki dziesiętne, które oczywiście po zmianie zapisu zamieniają się na procenty… - stwierdziła Natalia Kędziorek. Hubert Urbański był zaskoczony całą sytuacją. Miał nawet obawy, że uczestniczka opuści studio. - Aż mi się nieswojo zrobiło. Zaczęłaś od słów krytyki, myślałem, że wyjdziesz ze studia… - stwierdził gospodarz programu. Uczestniczka ostatecznie wybrała odpowiedź B. Tym samym udzieliła poprawnej odpowiedzi.

"Milionerzy". Uczestnik usłyszał pytanie o legendarną kreację. Podjął zaskakującą decyzję

W drugim odcinku programu uczestnikiem był Adrian - student prawa z Krakowa. Udało mu się odpowiedzieć na pytanie za ćwierć miliona złotych. Pytanie za pół miliona złotych było jednak dla niego sporym zaskoczeniem. Pytanie dotyczyło mody. "Legendarna mała czarna od Versace, którą Elizabeth Hurley założyła na premierę filmu "Cztery wesela i pogrzeb", miała boki spięte..." - brzmiało pytanie. Do wyboru były cztery odpowiedzi: A: haftowanymi haftkami, B: srebrnym łańcuszkiem, C: złotymi agrafkami, D: sutaszem. Po usłyszeniu pytania uczestnik postanowił wycofać się z dalszego udziału w programie i zachować swoją dotychczasową wygraną. Prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie to C: złotymi agrafkami.