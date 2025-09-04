Jesienna ramówka TVN nie może obyć się bez flagowego programu stacji, jakim jest "MasterChef". Format doczekał się już 14 sezonów i nadal jest jednym z najchętniej oglądanych programów przez widzów. W tym roku na zwycięzcę show czeka rekordowa nagroda, bo aż 250 tysięcy złotych, dodatkowo możliwość wydania własnej książki kucharskiej, 75 tys. złotych od sponsorów programu oraz upragniona przez każdego z uczestników - statuetka "MasterChefa". Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już 7 września o godzinie 19.45, a w nim Magda Gessler wyjawi, z czym musi się zmagać na co dzień w związku z tak dużą popularnością w mediach.

Za chwilę premiera "MasterChefa". Magda Gessler wspomina o cenie sławy

W nadchodzącej edycji show ponownie zobaczymy Przemysława Klima, który w 13. edycji programu jako juror zastąpił Annę Starmach. Po raz kolejny będzie miał okazję oceniać uczestników. Nie mogło zabraknąć także nieodłącznych gwiazd, czyli Michela Morana i Magdy Gessler, która już od dawna nazywana jest "królową polskiej kuchni". W pierwszym odcinku show słynna restauratorka opowie, jak popularność i sława zmieniły jej codzienne życie. Rozmowę zainicjuje gościni specjalna Patrycja Markowska. - Magda, przepraszam, myślałam o tobie, przecież ty w ogóle nie możesz wyjść na ulicę - zaczęła wokalistka. - Nie. Nawet przez rynek nie przechodzę. Jak jesteś, to już musisz pozwolić sobie robić zdjęcia - wyznała, wspominając o lokalizacji jednej ze swoich flagowych restauracji. - Można oszaleć - podsumowała Markowska.

Ja siedzę w hotelu przy oknie, to ludzie całują szybę

- skwitowała restauratorka, czym rozbawiła pozostałych jurorów. Będziecie oglądać nowy sezon programu?

