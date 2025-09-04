Już w najbliższą sobotę 6 września na antenę TVP2 wraca uwielbiany przez widzów format "The Voice of Poland". Premierowy odcinek nowej serii zostanie wyemitowany o godzinie 20:30. Nagrania do nowej odsłony show ruszyły na początku sierpnia i jak zapowiada produkcja, na widzów czeka wiele emocji i wrażeń. W tym sezonie w fotelach trenerskich zasiądą Michał Szpak, Tomson i Baron, Kuba Badach i Margaret. Co wiadomo o nowej edycji programu?

REKLAMA

Zobacz wideo Szpak szuka swojego następcy w "The Voice"? Wspomniał o Steczkowskiej

"The Voice of Poland". Michał Szpak zdradził kulisy nowej edycji

Od początku sierpnia trenerzy "The Voice od Poland" zdążyli przesłuchać prawie 100 uczestników, którzy zakwalifikowali się do programu. Już 6 września widzowie będą mogli usłyszeć, kto zrobił na nich największe wrażenie. Michał Szpak po zakończeniu nagrań przyznał, że w tej edycji pojawiło się bardzo wiele utalentowanych ludzi. "Wielokrotnie podczas nagrań Przesłuchań w Ciemno zaskakiwałem i byłem zaskakiwany przez pozostałych trenerów i sam jestem ciekawy nowych odcinków, bo będzie naprawdę nieprzewidywalnie, czasem nawet ostro, ale wszystko w imię łowienia naprawdę utalentowanych głosów" - wyjawił. Podkreślił też, że w nowej serii zobaczymy także zaciekłą walkę trenerów o uczestników.

W poprzedniej edycji dopiero się rozkręcaliśmy. W nowej walczymy o uczestników jeszcze bardziej dosadnie, z większą zaciętością i pomysłowością. Żeńska energia w postaci Margaret dodatkowo dodała pikanterii całości, bo jest ona kicią, która bardzo odważnie przepycha się między naszą męską energią, walcząc o tych, których chce mieć w swojej drużynie

- podkreślił Michał Szpak. W tym sezonie pojawi się także nowa trenerka Ania Karwan, która zbuduje swoją drużynę "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Będzie to nowość, której dotychczas nie było w programie.

"The Voice of Poland". Zacięta rywalizacja między jurorami

W tym sezonie widzowie mogą liczyć na wiele emocji związanych z relacjami samych jurorów. Wygląda na to, że walka o uczestników będzie wyjątkowo zacięta i muzycy nie cofną się przed niczym, aby zwerbować do swojej drużyny jak największe talenty. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawił się materiał wideo, który idealne pokazuje, jak bardzo zaangażowani będą trenerzy w tej edycji. Nie obyło się bez osobistych przytyków. "Patrz, do Kuby przychodzi mnóstwo ludzi i żaden się nie wybił" - zaczął Szpak, wspominając o koledze z programu Kubie Badachu.

Nie obawiaj się narcyzmu, z tym się trzeba urodzić

- odgryzł się muzyk, wskazując na Szpaka. "Kto mnie zna, ten wie, że tak nie jest. Myślę, że tam pod przykrywką jest większy niż mój" - skwitował wokalista.