Piotr Kraśko jest jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych w Polsce dziennikarzy. Prezenter jest obecnie związany z "Faktami" TVN oraz stacją TVN24, jednak wiele osób pamięta, gdy w latach 2016-2020 prowadził również "Dzień dobry TVN". Z okazji 20. urodzin śniadaniówki Kraśko porozmawiał z Darią Górką o wspomnieniach związanych z programem. Jasno wyraził się na jego temat.
Z okazji rocznicy "DDTVN" specjalny materiał dotyczący kulisów powstawania śniadaniówki stworzyła ekipa "Uwagi! TVN". W mediach społecznościowych programu opublikowano fragment, w którym na temat show wypowiada się akurat Piotr Kraśko. - To doświadczenie, jak żadne inne w telewizji, nauczyło mnie dystansu do samego siebie. Myślę, że żaden inny program by tego tak nie nauczył - skomentował dziennikarz. - Ja uważam, że kiedyś byłem trochę za sztywny, poważny - dodał Kraśko, uśmiechając się. Prezenter postanowił opowiedzieć również sytuację z jednego odcinka "DDTVN", która na dobre zapadła mu w pamięci.
- Kinga Rusin powiedziała w telewizji na żywo: "Czy badasz sobie jądra?". No powiem ci, że nie wiem, czy kiedyś przeżyłem większy szok, ale przetrwałem - wyjawił Kraśko, śmiejąc się. - Odbyła się ta rozmowa i tak powinno się prowadzić rozmowy w programie śniadaniowym - dodał dziennikarz.
Przypomnijmy, że Kraśko dołączył do grona reszty byłych prowadzących "DDTVN", którzy potwierdzili, że pojawią się w śniadaniówce w jubileuszowych odcinkach. - Genialny program, cudowni ludzie. Na pewno tam będę. Ja już właściwie tam idę - mówił dziennikarz w materiale, w którym pokazano, jak otrzymał zaproszenie na urodziny programu. W komentarzach internauci podzielili się wtedy miłymi wpisami. "Klasa sama w sobie", "Nie mogę się doczekać", "Bardzo dobry pomysł, żeby wrócić", "Bardzo lubię pana Piotra, jest wspaniałym, profesjonalnym dziennikarzem, Pozdrawiam serdecznie" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.
