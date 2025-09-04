Piotr Kraśko jest jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych w Polsce dziennikarzy. Prezenter jest obecnie związany z "Faktami" TVN oraz stacją TVN24, jednak wiele osób pamięta, gdy w latach 2016-2020 prowadził również "Dzień dobry TVN". Z okazji 20. urodzin śniadaniówki Kraśko porozmawiał z Darią Górką o wspomnieniach związanych z programem. Jasno wyraził się na jego temat.

Piotr Kraśko wspomina występy w "Dzień dobry TVN". Jedna sytuacja miała mu zapaść w pamięci na długo

Z okazji rocznicy "DDTVN" specjalny materiał dotyczący kulisów powstawania śniadaniówki stworzyła ekipa "Uwagi! TVN". W mediach społecznościowych programu opublikowano fragment, w którym na temat show wypowiada się akurat Piotr Kraśko. - To doświadczenie, jak żadne inne w telewizji, nauczyło mnie dystansu do samego siebie. Myślę, że żaden inny program by tego tak nie nauczył - skomentował dziennikarz. - Ja uważam, że kiedyś byłem trochę za sztywny, poważny - dodał Kraśko, uśmiechając się. Prezenter postanowił opowiedzieć również sytuację z jednego odcinka "DDTVN", która na dobre zapadła mu w pamięci.

- Kinga Rusin powiedziała w telewizji na żywo: "Czy badasz sobie jądra?". No powiem ci, że nie wiem, czy kiedyś przeżyłem większy szok, ale przetrwałem - wyjawił Kraśko, śmiejąc się. - Odbyła się ta rozmowa i tak powinno się prowadzić rozmowy w programie śniadaniowym - dodał dziennikarz.

Telewidzowie nie kryli ekscytacji powrotem Piotra Kraśki do "Dzień dobry TVN". Komentarze zalała fala wpisów

Przypomnijmy, że Kraśko dołączył do grona reszty byłych prowadzących "DDTVN", którzy potwierdzili, że pojawią się w śniadaniówce w jubileuszowych odcinkach. - Genialny program, cudowni ludzie. Na pewno tam będę. Ja już właściwie tam idę - mówił dziennikarz w materiale, w którym pokazano, jak otrzymał zaproszenie na urodziny programu. W komentarzach internauci podzielili się wtedy miłymi wpisami. "Klasa sama w sobie", "Nie mogę się doczekać", "Bardzo dobry pomysł, żeby wrócić", "Bardzo lubię pana Piotra, jest wspaniałym, profesjonalnym dziennikarzem, Pozdrawiam serdecznie" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.