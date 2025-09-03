Rozpoczął się 14. sezon programu "Top Model". Format trafił na antenę TVN 3 września 2025 roku. Ponownie w show przy stole jurorskim ponownie zasiedli Joanna Krupa, Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska i Marcin Tyszka. Uczestników niezmiennie wspiera Michał Piróg. Pierwszy odcinek po długiej przerwie przyniósł wiele nowych emocji. Widzowie śledzili zmagania nowych uczestników.

"Top Model". Ma 46 lat i zabiera się za modeling. Jak zareagowali jurorzy?

W 14. edycji "Top Model" nie zabrakło niespodzianek. Mowa o "Top Model Academy". Jest to przestrzeń mentoringowa, w której ikony show będą dzielić się doświadczeniem o pracy w branży i budowaniu własnej marki. To jednak niejedyne zaskoczenie w nowym sezonie. Już w pierwszym odcinku po wakacjach wyszło na jaw, że jedną z bohaterek jest 46-latka. Eva Pietruk wróciła do branży po 25-letniej przerwie. Kobieta od lat prowadzi swojego bloga modowego. Jurorzy byli zachwyceni. Od razu docenili jej wysportowaną sylwetkę. - Super, zdrowa, piękna kobieta. Myślę, że będziesz inspiracją dla mnóstwa kobiet, że można w każdym wieku wyglądać pięknie. Jesteś perfect example. Tak - mówiła Krupa. - Ja uważam, że Ewa jest super. Bardzo miło się na ciebie patrzy. W końcu mamy dojrzałą kobietę, która świetnie wygląda. I wie, że moda to jest praca. Ja z przyjemnością dałbym ci szansę - dodał Tyszka. Co sądzicie?

"Top Model". Nowy sezon bez ulubienicy widzów. Nie zobaczymy jej w 14. edycji

W nowej edycji "Top Model" nie będzie Sofii Koneckiej-Menescal. Powodem nieobecności miały być inne zobowiązania zawodowe. Przyznała, że ma bardzo dużo na głowie. "Wszystko idzie po mojej myśli. Byłam w Tokio. Teraz planuję kolejne wyjazdy, aczkolwiek zobaczymy, jak to ze wszystkim wyjdzie. Też planuję parę rzeczy muzycznych. To wszystko się tutaj miesza, ale w modelingu, dzieje się" - tłumaczyła. Dodała w jednym z wywiadów, że jej praca tylko z pozoru wyglądała na łatwą i przyjemną. - Pamiętam, że to był taki rollercoaster emocji. Momentami było smutno, momentami była ekstaza! Dobrze to wspominam, i to też było takie w pewnym sensie wyzwanie zawodowe dla mnie. To było trochę przerażające, jak musiałam… No, smutno mi było, jak ktoś odpadał! Powiem szczerze. Było mi smutno - tłumaczyła w wywiadzie z TVN.