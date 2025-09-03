Maffashion odsłoniła brzuch na gali Elle Style Awards, Bohosiewicz cała na biało

Trwa 14. gala Elle Style Awards. To międzynarodowy plebiscyt, w którym gwiazdy i marki zgarniają wyróżnienie za wyjątkowy styl i wyczucie w sferze mody. Nagrody trafiają do ikon stylu, trendsetterów, nowatorskich projektantów oraz tych, którzy zdobywają sukcesy poza Polską. I tym razem na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo znanych celebrytów. Ich stylizacje przykuwały wzrok.

Elle Style Awards. Spójrzcie na stylizację Maffashion. Maja Bohosiewicz zaskoczyła w bieli

Na pierwszy ogień idzie Maja Bohosiewicz, która postawiła na całkowicie białą stylizację. Kobieta zdecydowała się na proste, ale efektowne połączenie, do którego dobrała nietypowy kapelusz, nadający całości wyjątkowego charakteru. Maffashion, z kolei, wybrała tego dnia szary garnitur i ciemne szpilki. To jednak dopiero początek. Celebrytka bez wahania pozowała z rozpiętą marynarką. To dodało stylizacji swobody i nonszalancji. Joanna Opozda zaprezentowała się w klasycznej czerni. Zdecydowała się na długą, skórzaną spódnicę, która idealnie komponuje się z topem oraz marynarką o interesującym kroju.Jak oceniacie stylizacje gwiazd? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Elle Style Awards. Małgorzata Rozenek w ciekawym kolorze. Agnieszka Woźniak-Starak w nietypowym topie

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na zestaw w pomarańczowym kolorze. Energetyczny odcień nadał całej stylizacji młodzieżowej energii. Celebrytka wybrała sukienkę i kurtkę. Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na modny, odważny look, łącząc klasyczny garnitur z bardziej zmysłowym akcentem. Czarne, skórzane spodnie o luźnym kroju doskonale kontrastują z delikatną, przezroczystą koronkową bluzką. Całość dopełniają czerwone szpilki. Anna Mucha tego dnia pokazała się wszystkim w satynowej sukience w odcieniu złotego beżu. W połączeniu z delikatnymi beżowymi szpilkami i subtelnymi dodatkami stylizacja jest bardzo elegancka i zmysłowa.