"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z najpopularniejszych programów stacji TVN, który za sprawą swojej formuły już od pierwszego odcinka wywołuje ogromne kontrowersje. Grupa ekspertów na podstawie testów psychologicznych dobiera w pary uczestników, którzy poznają się dopiero przed pracownikiem urzędu stanu cywilnego. 2 września swoją premierę miał nowy sezon formatu. Jak widzowie zareagowali na premierowy odcinek? Opinie są bardzo podzielone. Część z ciekawością czeka na rozwój sytuacji, inni przyznali, że produkcja znowu bawi się uczestnikami.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Poznaliśmy pierwszych uczestników. Widzowie ocenili premierowy odcinek

Za nami pierwszy odcinek nowej serii "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jednym z nowych uczestników jest Krystian Plak, który przeżył w życiu bolesną tragedię. Jego ukochana po roku związku zginęła w wyniku obrażeń, których doznała w wypadku samochodowym.

Było dużo śniegu. Nie mogłem się do niej dodzwonić. I miałem przeczucie, że stało się coś złego. Jakąś intuicję... Później się okazało, że jest w szpitalu. Miała wypadek. (...) Widziałem, jak to światło gaśnie w oczach i zacząłem się godzić z tym, że odchodzi. Przeżyłem traumę

- wyznał. Jak podkreślił, właśnie z tego powodu trudno mu było znaleźć w życiu miłość i postanowił zgłosić się do programu. Tuż po emisji pierwszego odcinka widzowie podzielili się swoimi opiniami w sieci. Co sądzą o nowy sezonie kontrowersyjnego reality show TVN? Jedna z widzek podkreśliła, że branie do programu uczestników z nieprzepracowaną, jej zdaniem, traumą nie jest dobrym pomysłem. "Już po pierwszym odcinku widać, że mega trudno będzie stworzyć dobrą relację z tymi panami i nie wiem, dlaczego ekspertki postanowiły wystawić takich introwertyków z połamanymi duszami do eksperymentu. Już współczuję przyszłym żonom, z czym przyjdzie im się zmierzyć" - dodała kolejna osoba. Widzowie podkreślili, że produkcja z pewnością połączy jedną z par tak, aby wywoływać jak najwięcej kontrowersji kosztem uczestników.

Producenci chcą dramy, a nie, żeby było spokojnie i dobrze między parami

- czytamy w komentarzach na profilu programu na Facebooku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Premierowy odcinek wywołał spore poruszenie

Pojawiło się także wiele pozytywnych opinii i widać, że część widzów jest bardzo pozytywnie nastawiona do szans par na stworzenie związków. "Bardzo fajny odcinek! Polubiłam wszystkich uczestników. Czuję, że będzie to super edycja", "Mnie się podoba od początku. Do tego osoby na razie spokojne, wyciszone. Oby coś z tego było, trzymam kciuki", "Podobało mi się. Ludzie z doświadczeniami życiowymi, po przejściach. Będą mieli nad czym pracować. Zaciekawiło mnie to. Powodzenia dla wszystkich uczestników", "Super odcinek, fajni i sympatyczni ludzie! Już nie mogę się doczekać kolejnych odcinków" - czytamy w komentarzach.