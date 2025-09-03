Program "Kropka nad i" zadebiutował na antenie TVN w 1997 roku i od początku prowadzony jest przez Monikę Olejnik. Od 2006 roku możemy oglądać format w TVN24. Goszczą tam politycy, a prowadząca porusza bieżące tematy w nawiązaniu do wydarzeń w Polsce i na świecie. 2 września w "Kropce nad i" pojawił się Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Pomiędzy nim a Olejnik doszło do spięcia na antenie. Padły mocne słowa z obu stron.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Olejnik wymienia polityków, którzy nie chcą wystąpić w jej programie. Lista jest długa

"Kropka nad i". Monika Olejnik ostro spięła się z szefem Kancelarii Prezydenta

Karol Nawrocki 2 września udał się w podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie 3 września spotka się z Donaldem Trumpem. Monika Olejnik zapytała Zbigniewa Boguckiego, czy prezydent Polski ma zamiar powiedzieć amerykańskiemu przywódcy, że Polsce należą się reparacje od Niemiec. - Wiem, że to jest żywotny polski interes, żeby wszyscy, bez względu na to, z jakiej strony sceny politycznej jesteśmy, jakie media reprezentujemy, mówili o tym twardo: "tak, należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od Niemiec". Czy pani to powie? - zapytał, co spotkało się z ostrą reakcją dziennikarki. - Jest to aroganckie pytanie - stwierdziła Olejnik. - To jest proste pytanie do polskiej dziennikarki - uznał Bogucki.

Jest to bezczelne, aroganckie pytanie. Wie pan, mówię takim głosem jak minister Przydacz, czegoś się można nauczyć w Polsce, więc proszę mi nie zadawać takiego pytania

- uznała prowadząca program.

"Kropka nad i". Szef Kancelarii Prezydenta oburzony zachowaniem Moniki Olejnik

Prowadząca program powiedziała, że za kadencji prezydenta Andrzeja Dudy nie wydarzyło się nic w kwestii reparacji, z czym Bogucki się nie zgodził. - To jest głęboka nieprawda - grzmiał, dodając, że dziennikarka go... zagłusza! - Proszę państwa, udało się. Są reparacje, tak uważa pan szef Kancelarii Prezydenta - mówiła. - To jest skrajna manipulacja, którą pani teraz robi. Nie dziwię się, że pani manipuluje - odparł na te słowa szef Kancelarii Prezydenta, mówiąc następnie o raporcie, który powstał za rządu PiS. - Jedyne środowisko, które jest w opozycji do tego, żeby twardo domagać się zadośćuczynienia, odszkodowania za to bestialstwo niemieckie na terytorium Polski, to są ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą - dodał. Na koniec rozmowa przybrała nieco spokojniejszy ton. - Życzymy prezydentowi Nawrockiemu, żeby bardzo dużo jutro załatwił - przekazała Olejnik. - I to jest bardzo dobre życzenie, dziękuję bardzo -skwitował jej słowa Bogucki.