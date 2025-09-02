Spotkanie gwiazd "TTBZ". Żugaj postawiła na prostotę, show skradła Steczkowska

Już 5 września na antenę Polsatu wraca uwielbiany przez widzów program "Twoja twarz brzmi znajomo", który pojawi się w jesiennej ramówce stacji z 22. edycją. Kogo tym razem zobaczymy wśród uczestników show? Lista jest długa i wygląda na to, że widzowie nie będą narzekać na brak rozrywki. Tym razem w programie wezmą udział m.in. Julia Żugaj, Andrzej Nejman, Krystian Ochman, Marta Bijan, Edyta Herbuś i Modest Ruciński. 2 września odbyło się spotkanie z gwiazdami nowej edycji. Na imprezie pojawił się także skład jurorski. Zobaczcie, jakie stylizacje gwiazdy przygotowały na ten wieczór.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Justyna Steczkowska zachwyciła w sukni w kolorze głębokiej czerwieni

Nowa odsłona programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" portwa aż do 7 listopada, więc na widzów czeka kilka tygodni rozrywki. Na imprezie promującej program nie mogło zabraknąć Justyny Steczkowskiej, która jest członkinią jury. Wokalistka przyciągała podczas wydarzenia największą uwagę za sprawą czerwonej dopasowanej sukni zdobionej na biodrach koronkowymi aplikacjami. Jak przystało na prawdziwą diwę, wokalistka zdecydowała się tego wieczoru na duże loki w stylu starego Hollywood. Jedną z uczestniczek nowej edycji show jest doskonale znana z telewizji Edyta Herbuś. Aktorka pojawiła się na wydarzeniu promującym program w brązowej atłasowej sukience w duże grochy. Taki wzór jest jednym z trendów aktualnego sezonu, więc widać, że celebrytka jest zaznajomiona modowymi nowinkami.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Julia Żugaj postawiła na prostotę

Najwięcej emocji wzbudziło ogłoszenie wśród uczestników Julii Żugaj, która jest idolką nastolatek. Influencerka miała już okazję wziąć udział w innym show Polsatu, a mianowicie "Tańcu z gwiazdami", w którym jej udział wywoływał ogromne emocje. Z pewnością i tym razem produkcja show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" doskonale wiedziała, co robi, angażując ją do programu. Młoda influencerka zdecydowała się na prostą i wygodną stylizację w czarnym kolorze. Założyła prosty kombinezon, który ozdobiła złotym paskiem.