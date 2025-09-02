"Ślub od pierwszego wejrzenia" jest jednym z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Każdy sezon emitowany przez TVN jest oglądany przez setki tysięcy widzów. We wtorek 2 września show powróciło na antenę z nową edycją oraz nowymi uczestnikami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia" powraca z nowym sezonem. Poznajcie uczestników show

W pierwszym odcinku nowej edycji show mogliśmy już zobaczyć zapowiedzi ślubów, które miały miejsce w programie. Tym razem będziemy mogli obejrzeć ceremonie z udziałem Macieja, Karoliny i Krystiana.

Maciej jest 40-letnim fanem hokeja na trawie z Puszczykowa, który uwielbia również aktywność fizyczną. Jak wyjawił, jego ostatni związek trwał kilka lat, jednak ostatecznie uczucia pomiędzy nim a partnerką po prostu się wypaliły. - Bardzo spokojny w domu i nie kłócący się - opisał siebie Maciej przed ekspertkami programu, które doceniły przy tym jego dojrzałość.

Kolejną uczestniczką "ŚOPW" jest 27-letnia Karolina z Włocławka. Kobieta jest specjalistką ds. kadr oraz płac i choć praca zajmuje jej wiele czasu, dba przy tym o zachowanie work-life balance, by w pełni wykorzystać każdą wolną chwilę. - Jest typem dawcy, jest pokorna, lecz jest też silną osobowością - oceniły Karolinę ekspertki.

W nowej edycji show zobaczymy również 30-letniego Krystiana ze Zgierza. Uczestnik wyjawił, że w przeszłości przeszedł traumę, gdyż jego dawna partnerka zmarła w wypadku samochodowym. Inny związek Krystiana zakończył się za to przez sms-a, co również odbiło się na jego psychice. Specjalistkom z programu udało się jednak znaleźć idealną drugą połówkę dla 30-latka.

Uczestnicy programu poinformowali rodziny o ślubie. Nie kryli zaskoczenia

W dalszej części odcinka mogliśmy zobaczyć reakcje rodzin uczestników na wiadomość o ich zbliżających się ślubach. Maciej w pierwszej kolejności poinformował o tym swoją siostrę oraz kuzynkę, które mimo szoku pozytywnie zareagowały na wieści o znalezieniu żony dla 40-latka. Karolina z informacją o ślubie udała się do swoich rodziców. Najbliżsi uczestniczki dosłownie zaniemówili z wrażenia. - Wszystko we mnie drży, dla mnie to duży wstrząs - skomentowała później mama 27-latki. Krystian pojechał za to poinformować o ślubie swojego przyjaciela oraz przyszłego świadka. Kolega uczestnika nie mógł wyjść z podziwu i zaczął się śmiać, gdy ten powiedział mu o przyszłej żonie. - Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby wziął ten ślub - stwierdził do kamery przyjaciel 30-latka.