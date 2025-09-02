W najnowszym odcinku popularnego teleturnieju "Milionerzy" emitowanego na antenie Polsatu emocje po raz kolejny zenitu. Pytanie było trudne nie tylko dla gracza, ale także dla publiczności. Choć wydawać by się mogło, że kategoria, z którą zmierzył się uczestnik, należy do tych prostszych, rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

"Milionerzy". Drugi odcinek za nami. To pytanie nie było łatwe

W drugim odcinku "Milionerów" uczestniczka, która nie była pewna odpowiedzi, postanowił poprosić o pomoc widownię. Pytanie brzmiało: "Jeśli 5 robotów, pracując jednocześnie, potrzebuje 5 minut, żeby przykręcić 5 śrub, to ile minut potrzebują 3 roboty, żeby przykręcić po jednej śrubie każdy?". Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A: 3

B: 5

C: 9

D: 15

Publiczność zareagowała bardzo szybko. Niestety, jak się okazało, ponad 40 proc. widzów zaznaczyło błędną odpowiedź. Wynik głosowania ujawnił, że dla wielu zadanie było zaskakująco trudne. To nie pierwszy raz, gdy publiczność nie poradziła sobie z pozornie łatwym pytaniem. Bohaterka odcinka posłuchała publiczności. Jak udało się ustalić, poprawną odpowiedź była opcja B. 5. Uczestniczka opuściła program "Milionerzy" z wygraną dwóch tysięcy złotych.

"Milionerzy". Hubert Urbański o odejściu z TVN-u

W rozmowie z Plotkiem Hubert Urbański stwierdził, że bardziej niż ze stacją, czuł się związany z samym programem. "Przejście formatu było podstawowym powodem tego, że i ja przeszedłem. Ja przeszedłem z i za formatem" - zdradził. Podkreślił, że okres pracy w TVN będzie wspominał bardzo pozytywnie. "Kawał mnie został w TVN-ie i tak na swoją skalę, jak mogłem się pożegnać, tak zrobiłem to u siebie na Instagramie. To rzeczywiście były wspaniałe lata i ja tam poznałem taką masę ludzi, przy których serce mocniej mi bije. (...) Cóż, życie toczy się dalej, ale ja mam bardzo ciepłe wspomnienia i bardzo dużo dobrego po prostu mnie tam spotkało" - stwierdził. ZOBACZ TEŻ: Wygrał w "Milionerach". Zwycięstwo miało jednak swoją ciemną stronę. "Ustąpiło to pół roku temu"