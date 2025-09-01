Barbara Bursztynowicz przez 27 lat wcielała się w rolę Elżbiety Chojnickiej w "Klanie". Aktorka poinformowała na początku 2025 roku, że żegna się z serialem. - Chcę pokazać, że we mnie drzemie potencjał emocji i talentu. Nie będę tu skromna. Wydawało mi się, że on się marnuje. Jestem dla widzów i jestem im wdzięczna, ale muszę się zająć swoim rozwojem - opowiadała później w "Dzień dobry TVN". TVP na nowo wzbudziła jednak nadzieję w fanach "Klanu" na powrót Bursztynowicz. Wszystko za sprawą opublikowanego fragmentu nowego odcinka serialu.

Zobacz wideo Bursztynowicz po propozycji "TzG" zadzwoniła do Szapołowskiej.

Barbara Bursztynowicz postawiła sprawę jasno. Tak zareagowała na wieści o powrocie do "Klanu"

W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej pojawił się przedpremierowy fragment nowego odcinka "Klanu", w którym możemy posłuchać dialogu między Lutką (Joanną Kurowską), a Jerzym (Andrzejem Grabarczykiem). Bohaterowie poruszyli w rozmowie temat postaci Bursztynowicz. - Powiedz mi, Jureczku, jak ty to wszystko znosisz, tę rozłąkę? - zapytała serialowa koleżanka Elżbiety Chojnickiej. - Wiesz, Ela niedługo wraca. Być może w przyszłym tygodniu. Niedługo ślub Michała, przyjedzie na pewno - odpowiada jej na to Jerzy, odnosząc się do faktu, iż postać Bursztynowicz wyjechała wcześniej na pielgrzymkę do Santiago de Compostela.

Zaskoczeni widzowie zaczęli dopytywać w komentarzach, czy dialog bohaterów ma świadczyć o tym, iż aktorka powróci do serialu. By uciąć wszelkie spekulacje, głos w sprawie zabrała prędko sama Barbara Bursztynowicz. - Ja już absolutnie nie biorę w tym udziału. To się rozgrywa poza mną. Sprawa jest całkowicie zamknięta - ujawniła w rozmowie z Plejadą. Obecnie aktorka skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do występów w "Tańcu z gwiazdami".

Barbara Bursztynowicz będzie walczyć o Kryształową Kulę. "Taniec z gwiazdami" wraca już niebawem

Przypomnijmy, że 17. edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje na antenie Polsatu już w niedzielę 14 września. Oprócz wspominanej Barbary Bursztynowicz, której partnerować będzie Michał Kassin, na parkiecie zobaczymy także: Ewę Minge z Michałem Bartkiewiczem, Maurycego Popiela i Sarę Janicką, Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską, Wiktorię Gorodecką z Kamilem Kuroczko, Aleksandra Sikorę i Darię Sytą, Lanberry z Piotrem Musiałkowskim, Marcina Rogacewicza i Agnieszkę Kaczorowską, Maję Bohosiewicz i Alberta Kosińskiego, Mikołaja Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską oraz Katarzynę Zillman z Janją Lesar.