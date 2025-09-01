Barbara Bursztynowicz przez 27 lat wcielała się w rolę Elżbiety Chojnickiej w "Klanie". Aktorka poinformowała na początku 2025 roku, że żegna się z serialem. - Chcę pokazać, że we mnie drzemie potencjał emocji i talentu. Nie będę tu skromna. Wydawało mi się, że on się marnuje. Jestem dla widzów i jestem im wdzięczna, ale muszę się zająć swoim rozwojem - opowiadała później w "Dzień dobry TVN". TVP na nowo wzbudziła jednak nadzieję w fanach "Klanu" na powrót Bursztynowicz. Wszystko za sprawą opublikowanego fragmentu nowego odcinka serialu.
W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej pojawił się przedpremierowy fragment nowego odcinka "Klanu", w którym możemy posłuchać dialogu między Lutką (Joanną Kurowską), a Jerzym (Andrzejem Grabarczykiem). Bohaterowie poruszyli w rozmowie temat postaci Bursztynowicz. - Powiedz mi, Jureczku, jak ty to wszystko znosisz, tę rozłąkę? - zapytała serialowa koleżanka Elżbiety Chojnickiej. - Wiesz, Ela niedługo wraca. Być może w przyszłym tygodniu. Niedługo ślub Michała, przyjedzie na pewno - odpowiada jej na to Jerzy, odnosząc się do faktu, iż postać Bursztynowicz wyjechała wcześniej na pielgrzymkę do Santiago de Compostela.
Zaskoczeni widzowie zaczęli dopytywać w komentarzach, czy dialog bohaterów ma świadczyć o tym, iż aktorka powróci do serialu. By uciąć wszelkie spekulacje, głos w sprawie zabrała prędko sama Barbara Bursztynowicz. - Ja już absolutnie nie biorę w tym udziału. To się rozgrywa poza mną. Sprawa jest całkowicie zamknięta - ujawniła w rozmowie z Plejadą. Obecnie aktorka skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do występów w "Tańcu z gwiazdami".
Przypomnijmy, że 17. edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje na antenie Polsatu już w niedzielę 14 września. Oprócz wspominanej Barbary Bursztynowicz, której partnerować będzie Michał Kassin, na parkiecie zobaczymy także: Ewę Minge z Michałem Bartkiewiczem, Maurycego Popiela i Sarę Janicką, Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską, Wiktorię Gorodecką z Kamilem Kuroczko, Aleksandra Sikorę i Darię Sytą, Lanberry z Piotrem Musiałkowskim, Marcina Rogacewicza i Agnieszkę Kaczorowską, Maję Bohosiewicz i Alberta Kosińskiego, Mikołaja Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską oraz Katarzynę Zillman z Janją Lesar.
