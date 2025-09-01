Dla Nawrockiego odeszła z Republiki. Teraz powraca, żeby pracować dla... konkurencji

Emilia Wierzbicki pod koniec 2024 roku dołączyła do kampanii Karola Nawrockiego, zostając rzeczniczką prasową. Wcześniej przez dekadę pracowała w Telewizji Republika. Jako że wybory prezydenckie już za nami, Wierzbicki zdecydowała się na nowe zajęcia. Pozostała jednak przy pracy w telewizji. Okazuje się, że już niedługo zobaczymy ją w jednej ze stacji - i nie będzie to Telewizja Republika.
Jak się okazuje, Emilia Wierzbicki już niedługo pojawi się w innej prawicowej stacji. Z jej wpisu w mediach społecznościowych wynika, że zobaczymy ją na antenie wPolsce24. Prezenterka poprowadzi zupełnie nowy program publicystyczny, choć nie wyjawiła szczegółów. "Czas na nowy rozdział. Z radością i nową energią dołączam do zespołu wPolsce24" - dowiadujemy się z postu na Instagramie dziennikarki. "Od połowy września będę spotykać się z Państwem w nowym, popołudniowym programie, o którym więcej już wkrótce. Dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia na antenie!" - przekazała Wierzbicki, która nie kryła entuzjazmu z nowej pracy.
Michał Adamczyk przez dwie dekady pracował dla Telewizji Polskiej. Po zmianach na szczeblach władzy państwowej i rewolucji na Woronicza stracił posadę. We wrześniu 2024 roku dołączył do ekipy stacji wPolsce24, której został szefem programowym. Okazuje się, że to koniec, a na stanowisku zastąpił go Mariusz Pilis. Sam Adamczyk zapewniał, że nie kończy współpracy z telewizją braci Karnowskich. Jak się jednak okazuje - opuścił szeregi stacji. Wraz z nim odszedł Michał Tulicki, który do niedawna był szefem newsroomu - zastąpił go Grzegorz Adamczyk. - To nie była łatwa decyzja, ale słuszna. Ustaliliśmy z przyjaciółmi w telewizji wPolsce24, że nie będziemy tego komentowali. Zachowamy miłe wspomnienia i wyniki, jakie osiągnęła stacja podczas naszej wspólnej pracy - przekazał Adamczyk na filmiku, który pojawił się w mediach społecznościowych. Z nieoficjalnych informacji Presserwisu wynika, że wraz z Tulickim założą własny kanał na YouTube.
