Dla Nawrockiego odeszła z Republiki. Teraz powraca, żeby pracować dla... konkurencji

Emilia Wierzbicki pod koniec 2024 roku dołączyła do kampanii Karola Nawrockiego, zostając rzeczniczką prasową. Wcześniej przez dekadę pracowała w Telewizji Republika. Jako że wybory prezydenckie już za nami, Wierzbicki zdecydowała się na nowe zajęcia. Pozostała jednak przy pracy w telewizji. Okazuje się, że już niedługo zobaczymy ją w jednej ze stacji - i nie będzie to Telewizja Republika.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybory prezydenckie przypominają casting do głównej roli

Emilia Wierzbicki znalazła nową pracę. Tam zobaczymy rzeczniczkę kampanii Karola Nawrockiego

Jak się okazuje, Emilia Wierzbicki już niedługo pojawi się w innej prawicowej stacji. Z jej wpisu w mediach społecznościowych wynika, że zobaczymy ją na antenie wPolsce24. Prezenterka poprowadzi zupełnie nowy program publicystyczny, choć nie wyjawiła szczegółów. "Czas na nowy rozdział. Z radością i nową energią dołączam do zespołu wPolsce24" - dowiadujemy się z postu na Instagramie dziennikarki. "Od połowy września będę spotykać się z Państwem w nowym, popołudniowym programie, o którym więcej już wkrótce. Dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia na antenie!" - przekazała Wierzbicki, która nie kryła entuzjazmu z nowej pracy.

Michał Adamczyk odchodzi z telewizji wPolsce24. I to nie tylko on

Michał Adamczyk przez dwie dekady pracował dla Telewizji Polskiej. Po zmianach na szczeblach władzy państwowej i rewolucji na Woronicza stracił posadę. We wrześniu 2024 roku dołączył do ekipy stacji wPolsce24, której został szefem programowym. Okazuje się, że to koniec, a na stanowisku zastąpił go Mariusz Pilis. Sam Adamczyk zapewniał, że nie kończy współpracy z telewizją braci Karnowskich. Jak się jednak okazuje - opuścił szeregi stacji. Wraz z nim odszedł Michał Tulicki, który do niedawna był szefem newsroomu - zastąpił go Grzegorz Adamczyk. - To nie była łatwa decyzja, ale słuszna. Ustaliliśmy z przyjaciółmi w telewizji wPolsce24, że nie będziemy tego komentowali. Zachowamy miłe wspomnienia i wyniki, jakie osiągnęła stacja podczas naszej wspólnej pracy - przekazał Adamczyk na filmiku, który pojawił się w mediach społecznościowych. Z nieoficjalnych informacji Presserwisu wynika, że wraz z Tulickim założą własny kanał na YouTube.