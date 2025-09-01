Seria filmów o młodym czarodzieju stała się międzynarodowym hitem. Pierwszy film oparty na książce J.K. Rowling miał premierę w 2001 roku. HBO rozpoczęło produkcję nowego serialu o Potterze. Do sieci co chwilę trafiają nagrania z planu filmowego. Wiemy, że w rolach głównych zaprezentują się Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) oraz Alastair Stout (Ron Weasley). Produkcja zdradza kolejne nazwiska. Na widzów czeka prawdziwa niespodzianka.

Produkcja właśnie ogłosiła aktorów, którzy wystąpią w serialu. Do obsady dołączyli Sirine Saba, Richard Durden, Bríd Brennan, Elijah Oshin, Finn Stephens i William Nash. To jednak nie wszystko. Przekazano, że Warwick Davis zagra w serialowej wersji "Harry'ego Pottera". Widzowie ponownie będą mogli zobaczyć go w roli profesora Filiusa Flitwicka. Przypomnijmy, że w serii filmów zagrał również Gryfka, goblina zatrudnionego w Banku Gringotta. Informacja o powrocie aktora szybko rozniosła się w mediach społecznościowych i wzbudziła wielki entuzjazm wśród fanów serii o młodym czarodzieju. "Wow, to świetna wiadomość", "Ale się cieszę", "Fantastyczna decyzja produkcji. Fani pokochają serial za odrobinę nostalgii", "Traktuję to jako bardzo dobry znak", "Super", "Nie mogę się doczekać. W końcu dobre ogłoszenie" - czytamy na platformie X. A co wy sądzicie o tym ogłoszeniu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

J.K. Rowling pracuje przy tworzeniu serialu jako producentka wykonawcza. To wzbudza niemałe kontrowersje, ponieważ pisarka oburzyła wiele osób swoimi słowami ws. osób transpłciowych, o czym więcej przeczytacie tutaj. Twórczyni czarodziejskiego uniwersum otwarcie przyznała, że jest zadowolona z nowej produkcji. "Przeczytałam dwa pierwsze odcinki nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze i są fantastyczne" - napisała w serwisie X Rowling.